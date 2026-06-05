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Marco Rubio aseguró que hay países alineados con Estados Unidos y calificó a Petro de“problemático”: el presidente respondió

El mandatario colombiano aseguró que el hecho de que todos los gobiernos latinoamericanos tengan un solo pensamiento político es una forma de “matar la libertad”

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"EE. UU. debe permanecer alerta mientras Colombia gira a la izquierda": Marco Rubio difiere del presidente Gustavo Petro. Fotos: Reuters y Colprensa.
Marco Rubio aseguró que el presidente Gustavo Petro ha sido problemático y que por eso, en cierta medida, Colombia no está del todo alineada con Estados Unidos - crédito Reuters y Colprensa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el país cuenta con varios aliados en el hemisferio occidental, que se alinearon con el Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en frentes comunes en materia de seguridad y economía. Sin embargo, sacó de la ecuación a países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y, “en cierta medida”, Colombia, debido a problemas con la administración del presidente Gustavo Petro.

“Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en los temas de seguridad que compartimos, sino también en la prosperidad económica, que van de la mano. Es un caso notable que, básicamente, salvo (...) el actual Gobierno de Colombia también, al menos, el presidente ha sido problemático”, dijo el funcionario.

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El primer mandatario colombiano reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano a través de una publicación en X, en la que rechazó la idea de que Latinoamérica comparta una misma postura.

Una América Latina con un solo pensamiento político como pensamiento único, es una América Latina muerta. Le propuse al presidente Donald Trump que el gran trato entre América Latina y los EEUU se construye como un Pacto por la Vida y la Libertad”, precisó.

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A su juicio, hacer que todos los gobiernos latinoamericanos tengan las mismas posiciones que “Miami” significaría “matar la libertad en toda la América Latina”. “Sin Libertad no habrá soberanía, no seremos pueblos libres, dejaremos de ser repúblicas democráticas”, añadió.

En desarrollo...

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