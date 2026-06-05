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Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Infobae Colombia habló con “Juanchi” Baleirón y Gastón “Moreira” Goncálvez sobre su más reciente larga duración, ‘Inmortal’, previo a su show en el Lourdes Music Hall de Bogotá el 5 de junio

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La banda presentará su más reciente placa 'Inmortal' en Colombia, con un show de 28 canciones en el Lourdes Music Hall de Bogotá este 5 de junio - crédito cortesía Sony Music
La banda presentará su más reciente placa 'Inmortal' en Colombia, con un show de 28 canciones en el Lourdes Music Hall de Bogotá este 5 de junio - crédito cortesía Sony Music

Cuatro décadas de reggae rock sin pausa y en constante expansión definieron a Los Pericos como un exponente ineludible del reggae rock en Argentina y Latinoamérica. Desde que debutaron con El Ritual de la Banana (1987) su carrera se expandió hasta el punto de ser una agrupación de calibre internacional.

Hoy, con cerca de 40 años de trayectoria y 19 álbumes a sus espaldas, la banda presenta Inmortal, su nuevo trabajo de estudio. El disco, lanzado el pasado 26 de marzo en Sony Music, reúne diez canciones con colaboraciones de Abel Pintos, Sabino, El Plan de la Mariposa, Néstor Ramljak de Nonpalidece, Denny Denan de Timbalada y Facundo Soto de Guasones.

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Para presentarlo en Colombia, la agrupación ofrecerá un show de 28 canciones el 5 de junio en el Lourdes Music Hall de Bogotá, como calentamiento para su estreno oficial en Argentina el próximo 22 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Los Pericos lanzaron Inmortal el 26 de marzo de 2026 con Sony Music, con diez canciones inéditas y colaboraciones de Abel Pintos, Nonpalidece o Guasones - crédito cortesía Sony Music
Los Pericos lanzaron Inmortal el 26 de marzo de 2026 con Sony Music, con diez canciones inéditas y colaboraciones de Abel Pintos, Nonpalidece o Guasones - crédito cortesía Sony Music

“40 años para una banda que no paró nunca de tocar es casi una inmortalidad, digamos”, le dijo a Infobae Colombia el bajista Gastón Goncálvez durante el encuentro previo al concierto, haciendo referencia al título de su más reciente larga duración. “Mantener una banda de rock tanto tiempo es una sensación de inmortalidad, de pertenencia”.

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En esa línea, explicó que el nombre del álbum surgió de manera orgánica: primero fue la canción homónima, grabada junto al artista mexicano Sabino, y luego el concepto se fue consolidando a medida que avanzaba el proceso de grabación.

Ese espíritu de permanencia tomó forma física en una propuesta que va más allá de lo sonoro. Los Pericos concibieron las canciones como “cápsulas del tiempo reales, enterradas en distintos puntos geográficos”, cada una con diez objetos —uno por canción— y un código QR con la discografía completa. Una placa en cada sitio indica que deben abrirse en 50 años. La portada del disco, una placa plateada que emula un calendario maya con Robledo, su emblemático perico mascota, en el centro, condensa visualmente esa idea. “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”, afirmó el guitarrista y vocalista Juanchi Baleirón.

Inmortal fue grabado en el estudio propio de la banda, el mismo espacio donde nacieron sus grandes clásicos desde la etapa de Mystic Love (1998). El proceso contó con la coproducción de Ale Sergi, de Miranda!, quien aportó una perspectiva externa sobre la arquitectura de las canciones y el trabajo vocal.

Baleirón explicó que la disponibilidad del estudio les permite un margen de exploración que sería imposible en otro contexto. “Los discos no se terminan, se dejan”, dijo, y añadió que la clave para mantener el fuego creativo después de tantos años es la curiosidad: “Hacíamos un disco y el siguiente tratábamos de hacer algo distinto, porque ya lo otro lo hiciste”.

Juanchi Baleirón recordó al Indio Solari y el impacto de su carrera musical con los Redondos en la música argentina - crédito Fernando Llano/AP
Juanchi Baleirón recordó al Indio Solari y el impacto de su carrera musical con los Redondos en la música argentina - crédito Fernando Llano/AP

Entre las canciones del álbum, destaca La Tierra con participación de Néstor Ramljak de Nonpalidece. Goncálvez contó que el tema es autoría del percusionista Marcelo Blanco, quien lo presentó prácticamente terminado, con un mensaje de conciencia ecológica. La canción combina una base dub con vientos y guitarra distorsionada. “Ese tipo de colaboraciones son las que nos gustan, donde es más integrado, más orgánico”, señaló el bajista.

La jornada en Bogotá estuvo atravesada por la noticia de la muerte de Carlos Alberto “el Indio” Solari, fallecido este 5 de junio a los 77 años en su residencia de Parque Leloir, Ituzaingó, en el área metropolitana de Buenos Aires.

Inevitablemente, los recuerdos afloraron entre los dos miembros de Los Pericos. Baleirón se refirió a él como “una figura inmensa” y destacó el impacto de su banda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la cultura argentina. “Todo el mundo en algún momento te va a cantar una canción de Los Redondos”, afirmó, recordando que tuvo la oportunidad de compartir tarima con algunos de los exmiembros de los Redondos, Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, interpretando temas del emblemático grupo. “Es muy fuerte ver y mirar la gente cómo se pone cuando, cuando suenan canciones como Jijiji, que es un himno que la gente no puede no cantar, no bailar", manifestó.

Goncálvez, quien vio el primer concierto de la banda cuando tenía diez años, cerró el recuerdo con una frase que resonó en el contexto del propio lanzamiento de la banda: “El Indio deja una gran obra y su música también es inmortal”.

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