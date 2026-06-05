María Fernanda Cabal destapó su carta política con Abelardo de la Espriella: dijo estar “firme por la patria” y con la camiseta puesta

María Fernanda Cabal se puso la camiseta de la selección Colombia para mostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters

En medio de una campaña presidencial cada vez más dividida en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal volvió a ocupar el centro del debate público tras divulgar su respaldo político con una frase que no pasó desapercibida: “Firme por la patria”.

Su pronunciamiento, acompañado de imágenes en las que aparece con la camiseta de la selección Colombia de fútbol, reabrió la discusión sobre símbolos nacionales y propaganda electoral.

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El gesto de María Fernanda Cabal no pasó desapercibido, debido a que se produce en un momento de reacomodo dentro de la derecha colombiana, especialmente tras las tensiones internas del Centro Democrático, colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí, las fracturas por la definición de candidaturas dejaron heridas abiertas y respaldos fragmentados.

María Fernanda Cabal tomó postura electoral tras su rompimiento con el partido Centro Democrático - crédito @MatiaFdaCaabl/X

Cabal, una de las figuras más visibles del uribismo duro, había mantenido una postura distante luego de perder la contienda interna frente a otros nombres del partido. En ese proceso, la senadora Paloma Valencia terminó tomando protagonismo dentro de la colectividad, aunque sin lograr consolidar una candidatura presidencial de alcance nacional en la primera vuelta.

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Y es que el resultado electoral terminó de redefinir el tablero. De acuerdo con las cifras divulgadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada dejó a Iván Cepeda con el 40,90% y a Abelardo de la Espriella con el 43,74%, que avanzaron a la segunda vuelta; por otro lado, Paloma Valencia quedó por fuera con un 6,92%, marcando un reacomodo evidente dentro del espectro de la derecha tradicional.

Con la distancia que tomó María Fernanda Cabal tanto del partido como de Paloma Valencia, la senadora optó por no definirse de inmediato; prefirió esperar hasta conocer el resultado de la primera vuelta para revelar su postura. Fue en ese momento cuando finalmente dejó claras sus cartas y mostró a qué líder respaldaría, al marcar así una separación definitiva de su compañera de bancada en el Congreso.

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María Fernanda Cabal se alejó del Centro Democrático y dejó a un lado a Paloma Valencia para las eleciciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

María Fernanda Cabal tiene claro que sus intereses están con Abelardo de la Espriella

Su respaldo se inclinó hacia De la Espriella, conocido por su discurso de línea dura de extrema derecha y por estar en ‘boca de todos’ por su llamado al uso de la camiseta de la selección Colombia como símbolo de campaña, lo que generó tanto adhesiones como críticas en distintos sectores.

“Aquí estoy ¡FIRME POR LA PATRIA! No existe norma legal o constitucional que nos impida ejercer los derechos a la libertad de opinión y libre desarrollo de la personalidad (sic)”, escribió la senadora en su cuenta en la red social X, que dejó clara su posición.

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La frase fue acompañada de imágenes en las que la legisladora aparece con la camiseta tricolor en diferentes versiones, un gesto que fue interpretado como respaldo directo a la estrategia simbólica de la campaña de De la Espriella, que promueve su uso entre simpatizantes como expresión de identidad nacional.

La senadora María Fernanda Cabal se inclinó por Abelardo de la Espriella, candidato identificado con la derecha más radical - crédito @MariaFdaCabal/X

Controversia con la camiseta de la selección Colombia en la campaña del ‘Tigre’

Sin embargo, el uso de la camiseta no está exento de controversia, pues en una decisión judicial divulgada por el diario El Tiempo, la jueza Aura Luz Forero ordenó a los involucrados abstenerse de utilizar la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas, redes sociales y medios de comunicación.

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La medida, de carácter provisional, se adoptó mientras se resuelve una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra. El fallo fue interpretado como un intento de delimitar el uso de símbolos deportivos en la contienda electoral, en un contexto en el que la identidad nacional se convirtió en un recurso discursivo recurrente.

Bocanegra argumentó que el uso del uniforme deportivo ha derivado en un ambiente de polarización. “El símbolo deportivo nacional estaba siendo utilizado para asociar la identidad colombiana con una determinada candidatura y para descalificar a quienes tienen posiciones políticas distintas”, señaló en su petición, de acuerdo con el diario en mención.

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