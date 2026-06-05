Colombia

Tragedia en mina de Sutatausa, Cundinamarca: siete trabajadores fallecieron tras una explosión en el socavón

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó la identidad de los mineros que murieron tras el accidente que ocurrió en un punto de extracción de carbón el 4 de junio

Guardar
Google icon
La emergencia se registró en el sector de Las Peñas de Boquerón, vereda Peñas de Cajón. Allí se produjo una explosión al interior de un socavón, lo que dejó a varios trabajadores dentro de la mina en condiciones críticas - crédito @JorgeEmilioRey/X
La emergencia se registró en el sector de Las Peñas de Boquerón, vereda Peñas de Cajón. Allí se produjo una explosión al interior de un socavón, lo que dejó a varios trabajadores dentro de la mina en condiciones críticas - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión ocurrida en una mina de carbón en zona rural del municipio de Sutatausa. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X, en la que también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de #Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores”, señaló el mandatario departamental en su publicación, con la que dio por finalizada la incertidumbre sobre el estado de los mineros atrapados.

PUBLICIDAD

La emergencia se registró el jueves 4 de junio de 2026 en el sector de Las Peñas de Boquerón, vereda Peñas de Cajón, donde una explosión al interior de un socavón de carbón dejó a varios trabajadores atrapados. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda y rescate que se extendió por más de 24 horas.

De acuerdo con la información oficial, en el momento del accidente los siete mineros se encontraban dentro del túnel. La situación obligó a desplegar equipos especializados de salvamento minero, bomberos de Cundinamarca y personal de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que ingresaron de manera progresiva debido a las condiciones de riesgo.

PUBLICIDAD

Jorge Emilio Rey confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión ocurrida en una mina de carbón en zona rural del municipio de Sutatausa - crédito @JorgeEmilioRey/X
Jorge Emilio Rey confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión ocurrida en una mina de carbón en zona rural del municipio de Sutatausa - crédito @JorgeEmilioRey/X

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó en su momento que las labores se realizaron bajo estrictos protocolos de seguridad debido a la inestabilidad del terreno y a la posible acumulación de gases al interior del socavón, lo que dificultó el avance de los equipos de rescate.

Y de esta manera las operaciones se mantuvieron de forma continua durante toda la jornada, mientras familiares de los trabajadores permanecían en las inmediaciones del lugar a la espera de información oficial sobre el estado de sus seres queridos.

Posteriormente, el gobernador Jorge Emilio Rey entregó la identidad de las víctimas, que fueron reportadas oficialmente así:

  • Jimmy Mendieta
  • Rubén Esteban Montaño
  • Diego Ferney Robayo
  • Luis David Casallas
  • Camilo Sierra
  • Héctor Márquez
  • Alexander Rodríguez Rincón

En su pronunciamiento, el mandatario departamental reiteró el acompañamiento institucional a las familias afectadas y el reconocimiento a los organismos de socorro que participaron en la atención de la emergencia.

Fotografía en blanco y negro de un casco de minero sucio y desgastado con lámpara apagada, sobre carbón y rocas, rodeado de velas encendidas y pequeñas lámparas.
Se confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión registrada en una mina de carbón en zona rural de Sutatausa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La Agencia Nacional de Minería adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente que hoy enluta a Sutatausa y al departamento”, escribió el gobernador de Cundinamarca.

Hipótesis sobre la explosión en la mina de Sutatausa

La emergencia se registró hacia las 3:00 p. m., cuando una detonación en el socavón generó un colapso interno que bloqueó los accesos principales y activó de inmediato las alarmas en el municipio. Desde ese momento, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de rescate.

En el operativo participaron la ANM, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y la Estación de Salvamento Minero de Ubaté, bajo la coordinación del capitán Álvaro Farfán. Las labores avanzan con extrema precaución debido a la inestabilidad del terreno y la presencia de gases al interior del socavón.

De acuerdo con las primeras hipótesis técnicas, el estallido habría sido causado por una acumulación de gas metano en las galerías subterráneas, que habría sido activada por una chispa durante las labores de extracción. La explosión provocó además desprendimientos de roca que dificultan el acceso a las zonas más profundas de la mina.

La muerte de un trabajador y la búsqueda de cuatro mineros en Sutatausa obligan a priorizar la integridad de los socorristas, en un socavón con metano, derrumbes y accesos bloqueados - crédito @JorgeEmilioRey / X
Las primeras hipótesis apuntan a una posible acumulación de gas metano en las galerías subterráneas, que habría detonado la explosión - crédito @JorgeEmilioRey / X

Los equipos de rescate tuvieron que implementar sistemas de ventilación artificial y asegurar las estructuras internas del socavón para prevenir nuevos derrumbes, mientras avanzaban hacia el sector donde inicialmente se creía que podrían estar los trabajadores atrapados, quienes posteriormente fueron confirmados como fallecidos.

En paralelo, las autoridades iniciaron verificaciones sobre la legalidad de la explotación minera; de forma preliminar, se confirmó que la mina ‘San Antonio 3’ no contaba con títulos ni permisos vigentes, según reveló el diario El Tiempo, lo que reforzaría la hipótesis de una operación irregular en la zona.

La situación provocó preocupación en la comunidad de Sutatausa, que vuelve a enfrentarse a una emergencia asociada a la minería informal, un problema recurrente en el altiplano cundiboyacense.

Temas Relacionados

Mina SutatausaCundinamarcaJorge Emilio ReyExplosión en minaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marco Rubio aseguró que hay países alineados con Estados Unidos y calificó a Petro de“problemático”: el presidente respondió

El mandatario colombiano aseguró que el hecho de que todos los gobiernos latinoamericanos tengan un solo pensamiento político es una forma de “matar la libertad”

Marco Rubio aseguró que hay países alineados con Estados Unidos y calificó a Petro de“problemático”: el presidente respondió

Exhortan a las autoridades del Tolima a activar planes de emergencia por las fiestas de San Juan y San Pedro 2026

Desde la Procuraduría General de la Nación llamaron a todas las instituciones departamentales, encabezadas por la Gobernación del departamento, a garantizar medidas en favor del orden público y gestión del riesgo

Exhortan a las autoridades del Tolima a activar planes de emergencia por las fiestas de San Juan y San Pedro 2026

Ministro Pedro Sánchez está en la mira por presunta participación en política: defensa de Abelardo de la Espriella pidió suspenderlo

La solicitud fue presentada ante la Procuraduría, luego de las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa sobre la propuesta de seguridad planteada por el candidato presidencial durante su campaña

Ministro Pedro Sánchez está en la mira por presunta participación en política: defensa de Abelardo de la Espriella pidió suspenderlo

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán asegurar su cupo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Infobae Colombia habló con “Juanchi” Baleirón y Gastón “Moreira” Goncálvez sobre su más reciente larga duración, ‘Inmortal’, previo a su show en el Lourdes Music Hall de Bogotá el 5 de junio

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Los Pericos llegan a Colombia con su nuevo álbum de estudio: “Nosotros seremos mortales, pero la música va a ser inmortal”

Sheila habría pedido cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

El actor Francisco Bolívar reapareció en redes sociales tras rumores sobre su salud mental: “Otra verdad detrás de la verdad”

Deportes

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Así llega Jordania al amistoso ante la selección Colombia: los jugadores a seguir antes del debut mundialista

La Federación Colombiana de Fútbol presentó su nueva sede deportiva en Cali: estos son los detalles

Federación Colombiana de Fútbol se pronunció tras la polémica con James Rodríguez y Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro: “Rechazamos cualquier manifestación de agresión”

Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: Luis Díaz cuesta casi lo mismo que todo el plantel dirigido por Fabio Cannavaro