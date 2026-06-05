Tragedia en mina de Sutatausa, Cundinamarca: siete trabajadores fallecieron tras una explosión en el socavón

La emergencia se registró en el sector de Las Peñas de Boquerón, vereda Peñas de Cajón. Allí se produjo una explosión al interior de un socavón, lo que dejó a varios trabajadores dentro de la mina en condiciones críticas - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión ocurrida en una mina de carbón en zona rural del municipio de Sutatausa. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X, en la que también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de #Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores”, señaló el mandatario departamental en su publicación, con la que dio por finalizada la incertidumbre sobre el estado de los mineros atrapados.

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La emergencia se registró el jueves 4 de junio de 2026 en el sector de Las Peñas de Boquerón, vereda Peñas de Cajón, donde una explosión al interior de un socavón de carbón dejó a varios trabajadores atrapados. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda y rescate que se extendió por más de 24 horas.

De acuerdo con la información oficial, en el momento del accidente los siete mineros se encontraban dentro del túnel. La situación obligó a desplegar equipos especializados de salvamento minero, bomberos de Cundinamarca y personal de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que ingresaron de manera progresiva debido a las condiciones de riesgo.

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Jorge Emilio Rey confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión ocurrida en una mina de carbón en zona rural del municipio de Sutatausa - crédito @JorgeEmilioRey/X

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó en su momento que las labores se realizaron bajo estrictos protocolos de seguridad debido a la inestabilidad del terreno y a la posible acumulación de gases al interior del socavón, lo que dificultó el avance de los equipos de rescate.

Y de esta manera las operaciones se mantuvieron de forma continua durante toda la jornada, mientras familiares de los trabajadores permanecían en las inmediaciones del lugar a la espera de información oficial sobre el estado de sus seres queridos.

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Posteriormente, el gobernador Jorge Emilio Rey entregó la identidad de las víctimas, que fueron reportadas oficialmente así:

Jimmy Mendieta

Rubén Esteban Montaño

Diego Ferney Robayo

Luis David Casallas

Camilo Sierra

Héctor Márquez

Alexander Rodríguez Rincón

En su pronunciamiento, el mandatario departamental reiteró el acompañamiento institucional a las familias afectadas y el reconocimiento a los organismos de socorro que participaron en la atención de la emergencia.

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Se confirmó la muerte de siete trabajadores tras la explosión registrada en una mina de carbón en zona rural de Sutatausa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La Agencia Nacional de Minería adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente que hoy enluta a Sutatausa y al departamento”, escribió el gobernador de Cundinamarca.

Hipótesis sobre la explosión en la mina de Sutatausa

La emergencia se registró hacia las 3:00 p. m., cuando una detonación en el socavón generó un colapso interno que bloqueó los accesos principales y activó de inmediato las alarmas en el municipio. Desde ese momento, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de rescate.

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En el operativo participaron la ANM, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y la Estación de Salvamento Minero de Ubaté, bajo la coordinación del capitán Álvaro Farfán. Las labores avanzan con extrema precaución debido a la inestabilidad del terreno y la presencia de gases al interior del socavón.

De acuerdo con las primeras hipótesis técnicas, el estallido habría sido causado por una acumulación de gas metano en las galerías subterráneas, que habría sido activada por una chispa durante las labores de extracción. La explosión provocó además desprendimientos de roca que dificultan el acceso a las zonas más profundas de la mina.

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Las primeras hipótesis apuntan a una posible acumulación de gas metano en las galerías subterráneas, que habría detonado la explosión - crédito @JorgeEmilioRey / X

Los equipos de rescate tuvieron que implementar sistemas de ventilación artificial y asegurar las estructuras internas del socavón para prevenir nuevos derrumbes, mientras avanzaban hacia el sector donde inicialmente se creía que podrían estar los trabajadores atrapados, quienes posteriormente fueron confirmados como fallecidos.

En paralelo, las autoridades iniciaron verificaciones sobre la legalidad de la explotación minera; de forma preliminar, se confirmó que la mina ‘San Antonio 3’ no contaba con títulos ni permisos vigentes, según reveló el diario El Tiempo, lo que reforzaría la hipótesis de una operación irregular en la zona.

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La situación provocó preocupación en la comunidad de Sutatausa, que vuelve a enfrentarse a una emergencia asociada a la minería informal, un problema recurrente en el altiplano cundiboyacense.