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El actor Francisco Bolívar reapareció en redes sociales tras rumores sobre su salud mental: “Otra verdad detrás de la verdad”

Con publicaciones que invitan a la calma y la reflexión, el artista agradeció el respaldo del público e insinuó que explicará lo que realmente sucede en su vida en los próximos días

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El actor reapareció en redes sociales tras días de especulación y agradeció el apoyo de sus seguidores, prometiendo revelar pronto su versión sobre los rumores que lo rodean - crédito @franciscobolivar/ Instagram
El actor reapareció en redes sociales tras días de especulación y agradeció el apoyo de sus seguidores, prometiendo revelar pronto su versión sobre los rumores que lo rodean - crédito @franciscobolivar/ Instagram

Francisco Bolívar, recordado por su papel de Jota en la serie Sin senos sí hay paraíso, ha generado inquietud y un notable movimiento de apoyo en redes sociales tras su reciente reaparición pública.

La preocupación por su salud mental se acentuó luego de que su colega y amigo Fabián Ríos solicitara oraciones para él el pasado 21 de mayo de 2026, sin ofrecer mayores detalles sobre la situación. Desde entonces, seguidores y otros actores han especulado sobre el estado emocional de Bolívar y su ausencia tanto en grabaciones como en plataformas digitales.

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El actor, lejos de aclarar o desmentir los rumores, optó por comunicarse a través de mensajes y videos en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores. En uno de sus clips más recientes, Bolívar aparece sin camisa y con una sudadera verde, levantando pesas, y acompaña la imagen con un mensaje enigmático:

“El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Sau Isnah. ¡Calmémonos TodXs! Monos peleando con monos. Estudiémonos TodXs Vagos”, escribió en el post en el que se le ve ejercitandose.

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La publicación generó una ola de comentarios de admiradores que le expresaron su apoyo con frases como: “Con toda papito, vamos que vamos, abrazote pana”, “Jotica te amamos, te extrañamos, no solo la novela sin ti no es lo mismo, sino nosotros te queremos de vuelta”, y “te esperamos, eres tremendo actor, admiración por tu trabajo”.

Muchos de sus seguidores insisten en la importancia de su regreso tanto para la producción como para quienes lo consideran un referente profesional.

Posteriormente, Bolívar publicó un pantallazo mostrando que su video había sido visto por más de 38.000 personas y añadió un mensaje que aumentó la expectativa: “Gracias por vernos, no todo es lo que parece y pronto mi verdad. No callen sus voces, siempre mi árbol genealógico ha tenido eterna salud”.

El intérprete también se dirigió a su comunidad y a otros medios a través de historias y comentarios, donde agradeció el respaldo y anticipó que compartirá videos archivados para revelar, en sus palabras, “otra verdad detrás de la verdad”.

Escribió: “Gracias sinceras por ser y estar. Pronto videos archivados, ojalá en conciencia, contando otra verdad detrás de la verdad. Estamos bien, dijo otro ser humano interestelar. ¡Calmémonos y estudiémonos todos! Ha habido muertes y seres trascendiendo a otras dimensiones por la ignorancia de todos. Paz, armonía, salud y amor”.

Estos mensajes han incrementado la expectación entre sus seguidores, que aguardan una explicación clara sobre lo que sucede. Hasta el momento, Bolívar no ha dado detalles sobre el motivo que llevó a su amigo a pedir una cadena de oración, ni sobre los rumores de una posible crisis emocional, dificultades financieras o personales recientes. Algunas versiones han mencionado que una desilusión amorosa en 2019 y posteriores problemas económicos podrían haber influido en su bienestar.

Por otro lado, la producción de Sin senos sí hay paraíso no ha comunicado oficialmente nada respecto a la salida del actor de la producción, aunque en redes sociales le dejaron un mensaje de apoyo: “Te amamos mucho. Recuerda que siempre estamos contigo”.

El personaje de Jotica en la serie Sin senos sí hay paraíso tiene ahora un nuevo rostro. El actor David Trejos fue seleccionado para asumir el papel en la más reciente temporada, luego de la salida de Francisco Bolívar. La confirmación del reemplazo se produjo después de que circularan imágenes del set de grabación en las que se ve a Trejos compartiendo escenas con Estefanía Gómez, actriz que interpreta a Vanessa en la producción.

La decisión generó diversas reacciones en redes sociales, ya que la interpretación de Bolívar había logrado una fuerte conexión con la audiencia. Parte del público expresó dudas sobre si el nuevo actor lograría mantener la esencia y el carisma que caracterizaban a Jotica.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre quienes han seguido la carrera de Francisco Bolívar desde sus inicios hasta su consolidación como uno de los actores más destacados de la televisión nacional. Por ahora, su comunidad permanece a la espera de que el propio Bolívar aclare los rumores y cuente, en sus propias palabras, la verdad detrás de su reciente silencio y su estado de salud.

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