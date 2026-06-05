Federación Colombiana de Fútbol se pronunció tras la polémica con James Rodríguez y Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro: “Rechazamos cualquier manifestación de agresión”

James Rodríguez fue criticado por no concederle una fotografía a Antonella, la hija del presidente Petro, que lo acompañó en el acto oficial - crédito captura de pantalla Presidencia de la República / YouTube

Luego de que se conocieron presuntas amenazas en contra del futbolista de la selección Colombia, James Rodríguez, y su seno familiar, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció de manera oficial luego de los señalamientos que ha recibido el mediocampista a través de redes sociales, luego de que lo señalaran de negarle una fotografía a Antonella Petro, hija menor del presidente de la República, Gustavo Petro.

En el documento que se difundió pasado el mediodía del viernes 5 de junio de 2026, se “informa a la opinión pública, su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, inicia el documento oficial.

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Desde la Federación se reiteró que “su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”.

El comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol se emitió el viernes 5 de junio de 2026, un día después del acto de entrega de la bandera - crédito cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Por tal motivo, la FCF rechazó en su comunicado “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

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La respuesta de manera oficial se emitió a raíz de lo que reveló la mañana del mismo viernes el periodista César Augusto Londoño, y que a través de su cuenta de X reveló por una de sus fuentes la situación que estaría atravesando Rodríguez con su familia.

“Increíble lo que pasa en Colombia. Amenazaron a James Rodríguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó. No se puede politizar la selección”, señaló al comienzo de su publicación el comunicador.

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Una fuente le señaló al periodista Cesar Augusto Londoño las presuntas amenazas a James Rodríguez y su familia - crédito @cesaralo/X

La segunda parte del mensaje de Londoño precisó: “Que la camiseta, que la mala cara de los jugadores, que la mano. A Antonella le encanta el fútbol, ha asistido a entrenamientos de Colombia, ha compartido con el cuerpo técnico, la selección la ha recibido como se merece. ¿Pero amenazas? No hay derecho”.

Por todo lo anterior, en el documento se aclaró que “la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico”.

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Estos actos, puntualizó la FCF en el comunicado, se desarrollan con todo “respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”.

Más adelante en el mensaje oficial, se detalló que la política queda desligada de la Tricolor: “La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad”, y “sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”, agregó el documento.

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En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

Al final del mensaje, desde la Federación Colombiana de Fútbol se expresó el agradecimiento por “las permanentes muestras de apoyo y respaldo de la afición y hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad en torno a nuestra Selección Nacional”.

Este episodio empañó lo que fue la despedida de la selección Colombia, que partió rumbo a San Diego (California, Estados Unidos), en donde disputará su último juego de preparación de cara al debut en la cita mundialista por el grupo K el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde se medirá ante Uzbekistán.

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Por el momento la Presidencia de la República no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en el acto oficial, y en los días previos al desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que han causado un clima de polarización en el país a raíz de los dos contendores que buscarán llegar a la Casa de Nariño en la jornada pactada para el domingo 21 de junio (cuando ya el Mundial se encuentra en disputa): Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.