La actriz Natalia Reyes exigió debate abierto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Se esconden”

Natalia Reyes llama a los candidatos a no esconderse y presentar propuestas - crédito @nataliareyesg/ Instagram

La actriz colombiana Natalia Reyes, reconocida tanto por sus papeles en producciones nacionales como por su proyección internacional en películas como Terminator: Dark Fate, se sumó al debate público en torno a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

A través de sus redes sociales, Reyes expresó su inquietud ante la ausencia de un debate directo entre los dos principales candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputan la Presidencia en un ambiente marcado por la polarización y la expectativa ciudadana.

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En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Reyes fue directa y cuestionó a los aspirantes con la pregunta: “¿Y el debate pa’ cuándo?”, etiquetando a ambos candidatos y llamando la atención sobre la importancia de un encuentro cara a cara. La actriz argumentó que el país necesita conocer en detalle las propuestas de quienes aspiran a la Casa de Nariño, y que la ciudadanía merece escuchar sus ideas, confrontarlas y resolver dudas antes de acudir a las urnas el próximo 21 de junio.

La petición de Reyes se da en un contexto donde amplios sectores reclaman mayor transparencia y profundidad en la discusión política. “El país necesita propuestas, diálogo y que no se escondan detrás de sus redes sociales”, señaló, insistiendo en que la coyuntura exige que los candidatos expongan con claridad sus planes de gobierno y respondan de manera pública a las inquietudes ciudadanas.

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No es la primera vez que la actriz se manifiesta sobre el clima electoral. Durante la jornada de la primera vuelta, Reyes ya había compartido sus reflexiones sobre el desencanto que siente frente al panorama político, tanto en Colombia como a nivel internacional.

“Yo tengo que confesarles que me siento profundamente desesperanzada con la política, y no solo hablo del caso colombiano, sino de la política a nivel global”, expresó en sus redes sociales. En su opinión, el sistema político actual está marcado por la corrupción, el clientelismo y el populismo, y parece más interesado en profundizar la polarización que en ofrecer soluciones reales a los problemas de la sociedad.

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Estas declaraciones han resonado entre sus seguidores y entre un público más amplio, que comparte el sentimiento de agotamiento ante la falta de propuestas concretas y la reticencia de varios candidatos a participar en debates abiertos.

Reyes enfatizó que no se identifica con ninguna postura política extrema y que su llamado es por la transparencia y la responsabilidad democrática. “El sistema político, como lo conocemos, implica una cantidad de cosas que traen corrupción, clientelismo, populismo... Está interesado en la polarización que estamos viviendo”, escribió, describiendo el escenario electoral como “supremamente agotador”.

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“La triste realidad es que solemos votar ‘por el menos peor’ y, aunque no es muy alentador el panorama, tomarse el tiempo de entender las propuestas vale la pena, si al final ninguna le convence, también el voto en blanco es una opción. El tema es saber que, quede quien quede, seguimos con la tarea de ser veedores“,

El objetivo, subraya la actriz, es que los electores cuenten con elementos suficientes para tomar una decisión informada y consciente en una de las elecciones más decisivas de los últimos años en Colombia.

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La segunda vuelta presidencial en Colombia está prevista para el domingo 21 de junio de 2026, instancia decisiva en la que los colombianos escogerán al próximo jefe de Estado entre los dos candidatos más votados de la primera ronda.

En la elección anterior, Iván Cepeda, representante de una plataforma de izquierda y aliado del actual presidente Gustavo Petro, obtuvo el 40,9% de los votos, mientras que Abelardo de la Espriella, abogado de corte conservador y figura de la derecha, lideró la contienda con el 43,7% de los sufragios.

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La diferencia entre ambos aspirantes fue de apenas 2,8 puntos porcentuales, dejando en evidencia una competencia reñida y un clima de alta polarización política. Ninguno logró superar el umbral del 50% más uno de los votos válidos, condición indispensable para lograr la victoria en la primera vuelta según la legislación colombiana. Por este motivo, la autoridad electoral convocó a una segunda vuelta para definir al futuro presidente.