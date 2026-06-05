Ministro Pedro Sánchez está en la mira por presunta participación en política: defensa de Abelardo de la Espriella pidió suspenderlo

La petición fue presentada ante el procurador general, Gregorio Eljach, con el argumento de que los servidores públicos tienen restricciones legales para participar en controversias políticas o electorales - crédito @GermanCalderonE/X

La defensa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria y decretar la suspensión provisional del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, por una presunta participación en política derivada de recientes declaraciones relacionadas con una de las propuestas de campaña del aspirante a la Casa de Nariño.

La petición fue elevada por el abogado Germán Calderón España mediante un escrito dirigido al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con fecha del 5 de junio de 2026. En el documento, el jurista sostiene que el jefe de la cartera de Defensa habría incurrido en una conducta prohibida para los servidores públicos al pronunciarse sobre la viabilidad de una propuesta de gobierno presentada por De la Espriella.

PUBLICIDAD

Según Calderón, las declaraciones del ministro constituyen una intervención directa en el debate político y electoral. En ese sentido, pidió al Ministerio Público iniciar de manera inmediata las actuaciones disciplinarias correspondientes: “Cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hace vaticinios sobre el cumplimiento o no de una de las propuestas del candidato Abelardo de la Espriella, la relacionada con la seguridad, en la que ha sostenido el candidato que restablecerá la seguridad en los primeros noventa días después de posesionado como presidente de la República, está incurriendo el ministro en una participación en política abierta y flagrante”.

Y agregó: “Por eso le solicito respetuosa, pero urgentemente, al señor procurador general de la Nación, al doctor Gregorio Eljach, que inicie una investigación en forma inmediata, que ejerza la potestad disciplinaria y que defienda el interés general y el ordenamiento jurídico, como así lo ordena la Constitución Política de Colombia y suspenda provisionalmente a este ministro por participar en política, situación o conducta que está prohibida por la ley”.

PUBLICIDAD

Los argumentos de la solicitud presentada ante la Procuraduría

La solicitud se originó tras las declaraciones del ministro durante una reunión sobre paz electoral, en la que afirmó que era imposible recuperar la seguridad de Colombia en un plazo de 90 días, como lo plantea la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS

En el documento radicado ante la Procuraduría, Calderón expone una serie de consideraciones jurídicas y fácticas para sustentar su petición. Como principal fundamento cita una declaración realizada por el ministro Sánchez el 5 de junio de 2026 durante una reunión sobre paz electoral desarrollada en la Procuraduría General de la Nación. Según el escrito, el funcionario señaló que era “imposible” recuperar la seguridad del país en 90 días, como lo propone la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Calderón sostiene que el funcionario no puede pronunciarse sobre la posibilidad de cumplimiento de propuestas formuladas por candidatos en contienda electoral. “Claramente, el ministro está interviniendo en política, pues no puede hacer vaticinios sobre el cumplimiento o no de las propuestas del programa de candidato alguno”, señala el abogado en el escrito.

PUBLICIDAD

Además, respaldó su posición citando los numerales 1 y 3 del artículo 277 de la Constitución Política, relacionados con las funciones de vigilancia y control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. De igual forma, invocó disposiciones de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. En particular, menciona el artículo 60, que establece como falta disciplinaria utilizar el cargo para participar en actividades de partidos, movimientos políticos o controversias políticas, y el artículo 211, que regula la procedencia de la investigación disciplinaria cuando se identifica al posible autor de una conducta.

Con base en estas disposiciones, la defensa del candidato presidencial aseguró que el ministro debería ser separado temporalmente de su cargo mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

El abogado Germán Calderón España aseguró que el ministro incurrió en una intervención política al pronunciarse sobre la viabilidad de una de las principales propuestas de campaña de De la Espriella - crédito @GermanCalderonE/X

Las declaraciones del ministro Sánchez

Durante la reunión de alto nivel realizada en las instalaciones de la Procuraduría para revisar el denominado Plan Democracia, mecanismo orientado a garantizar las condiciones de seguridad y transparencia del proceso electoral, el ministro de Defensa se refirió a una de las propuestas centrales de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, relacionada con la recuperación de la seguridad y el control territorial en un plazo de 90 días.

“Le doy mi perspectiva como ministro de Defensa sin referirme a un candidato. Es imposible, esa propuesta la veo totalmente inconcebible, no porque no se pueda afectar la amenaza o derrotar el narcotráfico, sino que no se puede hacer en tan poco tiempo”, manifestó el funcionario.

PUBLICIDAD

El candidato De la Espriella ha planteado un plan de choque denominado “mano dura”, mediante el cual buscaría implementar decretos y operaciones especiales desde el inicio de su eventual mandato para recuperar el control territorial en distintas regiones del país. De acuerdo con su propuesta, la estrategia contempla un amplio despliegue de las Fuerzas Militares y tendría como objetivo la captura o neutralización de al menos diez grandes cabecillas de organizaciones criminales durante los primeros tres meses de gobierno.

La Procuraduría General de la Nación deberá evaluar los argumentos presentados en la queja y determinar si existen méritos para iniciar una actuación disciplinaria contra el ministro de Defensa - crédito Colprensa

Frente a ese planteamiento, el ministro insistió en que los desafíos de seguridad trascienden la acción directa contra los grupos armados ilegales y están vinculados a estructuras económicas ilícitas que permiten su permanencia y expansión. “La punta del iceberg son los grupos criminales, pero lo que yace debajo son las economías ilegales como el narcotráfico que le dan una capacidad de recuperación y crecimiento criminal”, señaló Sánchez.

PUBLICIDAD