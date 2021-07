Twitter marca como engañoso el trino de Gustavo Petro sobre vacunación y variante Delta

La polémica suscitada este viernes por cuenta de un trino del senador Gustavo Petro sobre la vacunación contra el covid-19 y la variante Delta del virus, que es más contagiosa, llegó hasta los oídos de la propia red social que decidió marcar ese trino como engañoso.

Petro escribió: “Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid- delta , según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”.

Afirmación que inmediatamente fue cuestionada por médicos y demás expertos en salud que insistieron en que todas las vacunas de las que hoy dispone Colombia, ayudan sin duda a prevenir la hospitalización y la muerte de colombianos que se contagien así sea de la variante Delta.

La red social también catalogó el mensaje y lo marcó con la siguiente frase: “Este Tweet es engañoso. Obtén información sobre por qué los funcionarios de la salud recomiendan una vacuna para la mayoría de las personas”.

La red social además vinculó al mensaje un link que lleva a una información sobre la vacunación contra el covid-19 que asegura que ensayos demuestran que las vacunas disminuyen la gravedad de la enfermedad y su mortalidad.

“Científicos, médicos y expertos en salud dicen que las vacunas contra la covid-19 son casi 100% efectivas en prevenir enfermedades graves y muertes, según datos de los primeros estudios realizados. Esto incluye vacunas con tasas de eficacia más bajas, lo que refleja qué tan bien funciona la vacuna en un entorno controlado y no tiene en cuenta la capacidad de la vacuna para prevenir enfermedades graves. Expertos en enfermedades infecciosas también recomiendan la vacuna contra el virus para reducir los riesgos de infección y protegerse frente a las variantes”, se lee en la plataforma

La irresponsabilidad de Petro

Si bien es cierto que la variante Delta tiene presencia en Colombia y en otros 93 países alrededor del mundo, y sí, es más transmisible que otras mutaciones de la enfermedad, lo que no es verdad es que las vacunas no sean efectivas frente a ella, como lo dijo Petro.

Publicaciones en diversas revistas científicas como The Lancet y New England Journal of Medicine, tanto como anuncios de las mismas farmacéuticas, aseguraron que las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, todas en existencia en el país, son efectivas aún contra la variante Delta. La vacuna Sinovac es la única de la cual no se tiene información certera sobre efectividad frente a la nueva mutación.

No pasó mucho tiempo sin que el titular del Plan Nacional de Vacunación de Colombia advirtiera que el comentario de Petro es peligroso e incurre en desinformación hacia sus más de cuatro millones de seguidores en la red social.

“¡Falso! Hay evidencia de varios países que las vacunas si bien pueden reducir su efectividad, sigue siendo muy buenas para prevenir enfermedades graves durante la ola de Delta. Delta es sobre todo una pandemia en mi vacunado. Hace daño al desinformar. Esto es ser irresponsable”, explicó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Para ilustrar su argumento, el epidemiólogo publicó diagramas en los que se puede evidenciar dicha efectividad en contagios.

Trino de Julián Fernández Niño

