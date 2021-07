“No pretendan sembrar más caos en Colombia”: Duque responde al trino de Petro sobre la utilidad de las vacunas

Presidente de Colombia Iván Duque - Senador de Colombia Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Iván Duque, se sumó a la polémica desatada este viernes 30 de julio por el senador Gustavo Petro, quien en horas de la mañana se volcó a Twitter para declarar que “las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones”. Eso, acompañado por un artículo habla sobre la alta transmisibilidad de esa variante de la enfermedad, más no de su relación con las fórmulas que buscan combatirlo.

Publicación de Gustavo Petro

La publicación, que causó indignación y todo tipo de correcciones por parte de otros miembros del Gobierno, obtuvo una respuesta indirecta por parte del primer mandatario del país, quien desde un evento en Cartagena, recalcó la importancia de vacunarse y de no hacer caso a las voces que tratan de generar confusión y hacerle daño al programa de inmunizaciones que se adelanta en todo el territorio nacional.

“Vacunarse es un deber de todos. La vacunación va a llegar y seguirá llegando gratuita para que todos se protejan. Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí —que andan insinuando la ciudadanía que no se vacune, que la vacuna no sirve— que no pretendan sembrar más caos en Colombia. Colombia necesita más vacunación y nos vamos a vacunar todos porque es el que el deber de nuestro país”, advirtió el mandatario.

En la misma intervención, Duque insistió en la necesidad de generar un pasaporte digital para todos aquellos que reciban la inmunidad contra el covid-19: “La vacunación va a requerir de la tecnología porque cuando cada uno tenga su pasaporte, su certificado, este también queda en línea y lo van a poder consultar desde cualquier parte”, advirtió.

Como el presidente, muchos funcionarios gubernamentales reaccionaron a las declaraciones de Petro, tildándolas de falsas. De estas, quizá la más importante fue la del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quien manifestó que, “La buena noticia. Colombia ha sido consistente en política de salud: 1. Hemos mantenido distanciamiento (uso tapabocas, lavado de manos, protocolos) 2. Avanzamos en vacunación con adherencia (25 años +) con altas coberturas y 3. Comunicamos riesgo sin generar pánico”.

Trino de Fernando Ruiz

En un sentido se pronunció Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien respondió que lo trinado por Petro es “¡Falso! Hay evidencia de varios países que las vacunas si bien pueden reducir su efectividad, sigue siendo muy buenas para prevenir enfermedades graves durante la ola de Delta. Delta es sobre todo una pandemia en mi vacunado. Hace daño al desinformar. Esto es ser irresponsable”.

Trino de Julián Fernández Niño

Luego está María Paula Correa, jefe de Gabinete de Iván Duque, quien tildó al jefe de la oposición de “¡IRRESPONSABLE! La salud pública no es un tema de especulación. El Plan Nacional de Vacunación avanza de manera ágil y están comprobados científicamente los efectos positivos de vacunarse. ¡No pretenda generar caos!”.

Trinos de María Paula Correa

Por último está Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, quien no dudó en acusar a Petro de buscar que la gente no se vacune. “Es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta. ¿Qué persigue senador? ¿Que la gente no se vacune? El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes”, trinó el funcionario.

Trino de Víctor Muñoz

Al excandidato presidencial también lo desmintieron otros expertos como la epidemióloga Zulma Cucunubá, quien explicó que, “No es cierto que las vacunas ya no sirven contra esta variante. Pero sí es una variante con implicaciones relevantes en salud pública. Haré un resumen de lo que se sabe y de porqué la vacunación es vital en este momento”, dijo, empezando un hilo con información referente al tema.

En el mismo, la experta comentó que es mucho más transmisible que otras formas del virus y que una inmunidad de rebaño del 70%, en este caso, sería insuficiente. Sobre la efectividad de las vacunas, Cucunubá habla de una reducción parcial.

El trino de Petro causó tanta conmoción a lo largo de este viernes, que incluso Twitter tuvo que tomar acciones y marcarlo con la siguiente frase: “Este Tweet es engañoso. Obtén información sobre por qué los funcionarios de la salud recomiendan una vacuna para la mayoría de las personas”.

