Así están vendiendo el carné falso de Mi Vacuna a las afueras de puntos de vacunación en Bogotá

Claudia Benavides, enfermera de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, recibe la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en la Clínica Colombia en Bogotá y tiene el carné de vacunación. Colombia el 18 de febrero de 2021. Foto: Colprensa.

El carné de vacunación que certifica que usted ya fue inmunizado contra el covid-19 se está convirtiendo en uno de los documentos más importantes para los colombianos y, en general, para todos los habitantes del mundo. No sería una sorpresa que en un futuro cercano, una persona que no tenga este papel no pueda acceder a algunos lugares o actividades, cosa que ya se ha implementado poco a poco en algunos países y que podría suceder en Colombia.

Ante la posibilidad de que tener el carné de Mi Vacuna que evidencia que un ciudadano recibió alguna de las vacunas disponibles contra el coronavirus, se convierta en el ‘pase’ para realizar ciertas actividades en el país, como ingresar a establecimientos públicos, viajar o, incluso, trabajar, se ha descubierto que hay personas inescrupulosas que estarían vendiendo el carné falsificado.

En la noche de este viernes 30 de julio, Noticias RCN reveló que se encontraron con uno de estos sujetos cerca a un puesto de vacunación en Bogotá. Explicaron que esta persona identifica en las filas de vacunación a personas que podrían ser posibles compradores, aquellas que podrían estar allí por obligación o ante la necesidad del carné, pero que en realidad no se quieren vacunar.

Un hombre se hizo pasar por una persona que no estaba dispuesta a vacunarse, en el video se escucha que él le dice a las personas de logística que tiene miedo de la vacuna, pero que necesita el carné porque tiene un viaje, así que está buscando alguien que le pueda vender el documento. Un integrante del personal de logística de la fila le dice que se lo puede conseguir, así que lo hace esperar y hace una llamada.

Al rato llega otro sujeto, que es el vendedor, “Venga le digo ... Yo le tengo el carné limpio o lo quiere con cédula, ¿lo quiere con su nombre? Se lo traigo limpio o se lo traigo con su nombre ¿Cómo lo quiere?”, se acercó el sujeto luego de escuchar que el hombre no se quería vacunar.

Por $100.000 pesos colombianos, el vendedor le ofreció al infiltrado un certificado de Mi Vacuna totalmente limpio. Lo peor del caso, según el periodista que reveló la situación, es que el sujeto le explica que el carné es auténtico, pues se lo entrega directamente un vacunador y hasta le explica cómo debe llenarlo.

“Esto es como un pasaporte, para eso están vacunando a todo mundo ... Yo se lo doy en blanco, yo tengo el muchacho que los vende aquí adentro. Se lo entrego en blanco y sumercé le pone su nombre y su cédula y le pone la Moderna o la Janssen, para que sea una sola dosis”.

El hombre infiltrado le pregunta que cuánto tiempo tarda en traérselo y el sujeto le dice que en 40 minutos. Al cuestionarle por la veracidad del documento y si no era perder plata, el hombre respondió “¿Cómo la va a perder? Si yo le doy su carné y es original, no ve que viene de adentro”.

Sin ninguna sospecha, el hombre respondió todas las dudas del supuesto comprador, reveló que vende entre 8 o 10 documentos diarios, “hay mucha gente que no le gustan las vacunas, yo tampoco me vacuné”.

La información, según el noticiero, fue enviada a las autoridades para hacer la respectiva denuncia. Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Sobre exigir el certificado de vacunación en el país, el ministro Fernando Ruiz señaló recientemente en Blu Radio que para evitar la falsificación del documento han pensado que un ciudadano que quiera probar que se ha vacunado para poder entrar a un lugar no tendría que mostrar el papel, sino que será con algún mecanismo electrónico que confirme que la persona ya fue inmunizada.

¿Qué hacer si perdió su carné de vacunación?

El documento que verifica su inmunización contra el coronavirus se ha convertido en los últimos meses en uno de los papeles más importantes de los colombianos y lo seguirá siendo si en algún momento será este el que le permitirá el ingreso a ciertos lugares. A pesar de ser un documento importante, ninguna persona está exenta de dañarlo o perderlo, es por eso que debe saber qué puede hacer para recuperarlo.

En caso de pérdida, el Ministerio de Salud ha señalado que la persona debe dirigirse directamente al sitio en el que fue vacunado para solicitar una nueva copia. Esto porque a través de una plataforma llamada ‘Payweb’, los médicos podrán confirmar si ya fue vacunado y si aún está pendiente su segunda dosis, allí le darán un nuevo carné de vacunación.

Según la W Radio, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, aseguró que el gobierno está desarrollando un sistema de escaneo QR, así los colombianos no necesitarán portar siempre el documento, sino que habrá una alternativa digital para demostrar que está inmunizado.

SEGUIR LEYENDO: