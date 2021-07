“Lo de Boca es una prueba fehaciente de la pésima idea que es poner a exjugadores a manejar equipos”: Carlos Antonio Vélez

El periodista deportivo colombiano Carlos Antonio Vélez no se guardó opiniones en lo absoluto sobre el mal arranque de campeonato que ha tenido Boca Juniors tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2021 frente a Atlético Mineiro.

En el torneo local de primera división de Argentina, el equipo xeneize ha dejado impresiones negativas, y muchas de ellas son cuestionadas por el manejo ante situaciones como la pelea contra la policía brasileña de Belo Horizonte en la zona mixta del estadio Mineirão en la que quedaron envueltos Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez y Sebastián Villa.

Después de dicho escándalo, el periodista deportivo manizaleño se despachó en críticas contra las directivas de Boca argumentando lo mal que han manejado la crisis tras la reanudación de la Copa América, considerando que en tres partidos jugados no conocen aún la victoria y ocupan la posición 21 de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol. Esto dijo en su audio columna Palabras Mayores de la emisora Antena 2 este miércoles 28 de julio:

Lo de Boca es una prueba fehaciente de la mala y pésima idea que es poner a exjugadores a manejar equipos o a manejar selecciones o instituciones, porque el hecho de haber jugado al fútbol no quiere decir que sepan de administración, de manejo de la cosa futbolística... Sabrán darle patadas a un balón. Incluso, uno hasta a veces los entiende y los acepta como transmisores del pensamiento futbolero cuando ellos apuestan a ser comentaristas o periodistas, hay unos que salen muy buenos, otros regulares, otros que salen malos y hay unos que son absolutamente analfabetas que pueden saber jugar al fútbol pero que no hilan dos ideas, pero que no entienden el juego