Invima alerta que se estarían utilizando productos veterinarios como tratamiento contra el covid-19

Imagen de referencia. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

Una de las últimas alertas sanitarias emitidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, advirtió a los colombianos sobre la posible promoción del uso de un producto veterinario específicamente para perros como tratamiento contra el covid-19 en humanos.

La gravedad de la denuncia que realiza la entidad tiene que ver con que han podido establecer que en algunos lugares se estaría promoviendo la aplicación en humanos de la vacuna PROCYON DA2PPVL + CV, la cual es de uso veterinario exclusivamente en caninos. El Invima agregó que esta información está siendo transmitida a los ciudadanos sin ninguna evidencia científica de que este producto funcione para contrarrestar el virus.

“El Invima ratificó que este producto se encuentra indicado únicamente para ser administrado en animales, específicamente en caninos, de acuerdo a la licencia de venta expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”, se lee en la alerta sanitaria publicada en los canales de comunicación de la entidad.

Insitieron en que “en Colombia no hay ensayos clínicos autorizados en seres humanos para la realización de estudios sobre la seguridad y eficacia de PROCYON DA2PPVL + CV en el tratamiento de covid-19” y agregaron que este producto “carece de registro sanitario vigente que respalde su uso en seres humanos”.

Además, dejaron claro que, en caso de que se señalara que sí se estaban realizando los supuestos estudios en humanos para demostrar su eficacia contra el coronavitrus, estos “proyectos de investigación clínica en humanos deben contar con autorización del Invima”, permiso que tampoco existe.

Según la página oficial de la farmacéutica MSD Salud Animal Colombia, la vacuna PROCYON DA2PPVL + CV, aplicada en perros sanos, ayuda a prevenir las enfermedades causadas por virus de moquillo canino, Adenovirus tipo 1 (hepatitis), Adenovirus tipo 2 (enfermedad respiratoria), virus de Parainfluenza canina, Parvovirus canino, Coronavirus y Leptospirosis debida a L Canicola o L Icterohaemorrhagiae.

De la misma forma, en el apartado de contraindicaciones y precauciones señalan que este medicamento solo debe ser aplicado en perros sanos. Y agregan: “manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. No vacunar hembras preñadas. No mezclar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. NO CONGELAR. USO VETERINARIO”.

Como ya lo especificó el Invima, esta vacuna es exclusiva para uso veterinario en perros y por eso hicieron un llamado de atención a la ciudadanía “para que se abstenga de utilizar medicamentos cuyo uso no esté aprobado en humanos, así como evitar la participación en ensayos clínicos que no estén avalados por esta autoridad sanitaria, los cuales pueden ser consultados en la página web de la entidad”.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, advirtió a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud en caso de encontrarse con pacientes que consuman o usen esta vacuna que les indiquen la suspensión de la misma e informar sobre los posibles riesgos para la salud que se pudieran presentar.

También recalcaron a los ciudadanos la invitación a no caer en estas informaciones falsas y peligrosas. De la misma forma, indicó que en caso de tener información sobre la realización de estas investigaciones clínicas no autorizadas, pueden notificarlo al Invima a través del correo invimabpc@invima.gov.co; y añadieron que se garantiza la absoluta reserva de identidad de los denunciantes.

Finalmente, sugirieron a las personas no hacer parte de los estudios clínicos con esta sustancia y señalaron que en caso de estarlo haciendo o haber sido invitado, tamvién pueden denunciar por el mismo medio.

