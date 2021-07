Carla Giraldo explicó por qué no publica nada de ‘Masterchef’ en Instagram

La tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ continúa dando bastante de qué hablar, teniendo en cuenta que sus participantes suelen hacer transmisiones en vivo y dinámicas desde sus redes sociales, a través de las cuales revelan varios secretos del programa o hablan sobre los problemas que tienen allí.

Así lo hizo Carla Giraldo en medio del más reciente ‘live’ que llevó a cabo junto a Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya; con quienes conforma un grupo de amigas conocido como las ‘4 babys’, a las cuales les confesó que ha tomado medidas en sus redes sociales contra las desbordadas críticas de los televidentes a su personalidad.

De acuerdo con la respuesta de la actriz antioqueña a la pregunta de por qué nunca publica nada sobre ‘Masterchef’ en Instagram, en esta plataforma intentó hacer promoción como otros de sus compañeros, pero recibió un sinfín de comentarios e insultos en su contra que le estaban afectando de gran manera, por lo que decidió bloquear los comentarios y publicar menos contenidos.

“Mientras todos se calman y aprenden lo que nos quieren enseñar que es como, tranquilidad, amor, no hablarle mal a las personas, no señalarlas, hablarles desde el amor, pues ese día vuelvo a activar los comentarios, mis fotos, todo. Pero, pues para que vayan y me dejen comentarios de mierda, no”, explicó.