‘La voz kids’: mamá de Jackson Barreto denunció que le raptaron al niño y su ‘madrina’ no lo quiere devolver

La quinta temporada de ‘La voz kids’ avanza por la señal de Caracol Televisión y, tras posicionarse como el programa más visto de las noches en el denominado primetime, cada noche se conocen nuevos talentos que llegan al programa para demostrar por qué deben ser elegidos como los ganadores.

En ese sentido, el nombre de Jackson Barreto Maramara se ha convertido en tema de conversación entre quienes se han interesado por la dura historia de vida que acarrea este menor con apenas 11 años de edad, desde que llegó a Colombia para habitar las calles.

Así lo reveló él mismo en su audición a ciegas, a la cual llegó acompañado de Esther Molina, una mujer colombiana a la cual llama ‘madrina’, pues manifestó entre lágrimas que fue ella la persona encargada de brindarle nuevas oportunidades cuando no tenía ni siquiera un techo para dormir.

“Vean cómo es la vida: yo una vez dije que tenía que llegar a ‘La voz kids’ y aquí me encuentro”, comentó Jackson Barreto, quien fue consolado por los jurados Natalia Jiménez y Andrés Cepeda, los cuales le manifestaron su apoyo y respaldo incondicional de ahora en adelante.

La reacción de los televidentes tampoco se hizo esperar y muchos cuestionaron a Reina Isabel Maramara, madre del menor, por haber permitido que él llegara al país acompañado tan solo de su padrastro. Incluso, la acusaron de haber vendido al menor para que fuera explotado laboralmente fuera de su país natal.

Sin embargo, nuevos detalles sobre cómo resultó el menor habitando las calles de un país extranjero, quedaron al descubierto con la entrevista que brindó su progenitora a ‘El Pitazo’, un medio venezolano.

De acuerdo con lo expuesto por Reina Isabel, su exesposo le dijo que llevaría a Barreto Maramara para Colombia durante 15 días y así el menor podría conocer otro país, pero advierte que desde entonces perdió la comunicación con ambos , hasta que conoció los videos de su hijo cantando en Arauca, donde se volvió bastante popular.

Lo que sí mencionó la madre del pequeño es que tenía conocimiento de que el hombre en cuestión y su actual pareja vivieron en Colombia de lo que ganaba Jackson cantando en calles y buses.

Además, relató que a pesar de lo agradecida que está con la madrina colombiana de su hijo, actualmente enfrenta contra ella una batalla judicial para recuperar la custodia del niño.

“Me fui hasta allá con mi niña a buscar a mi hijo. Cuando llegué ya estaba con esa señora Esther Molina (la madrina colombiana del niño), que en un principio me lo negaba, me decía que Jackson no estaba con ella. Hasta que tuve que buscar a los de Bienestar Familiar para poder verlo. Tuve una fuerte discusión con ella”.