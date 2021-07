Frío empate entre Equidad y Deportivo Pasto en estadio de Techo

Equidad Seguros garantizó empate ante Deportivo Pasto en Techo

La Equidad y Deportivo Pasto igualaron 0-0 en el estadio Metropolitano de Techo, en partido de cierre para la segunda fecha del campeonato colombiano.

Como detalle a resaltar ante la ausencia de goles fueron protagonistas la pierna fuerte, los choques y los equipos apareciendo esporádicamente en los arcos.

El dato ofensivo dio cuenta de tres remates a puerta: dos de los ‘Aseguradores’ y uno de los ‘Volcánicos’. También cabe señalar que por el exceso de pierna fuerte, se presentó una expulsión en el equipo bogotano: Andrés Correa salió de la cancha a los 45 minutos.

El empate tuvo su balance: ambos equipos sumaron su primer punto en la tabla, pero el espectáculo estuvo ausente para los aficionados del fútbol profesional colombiano.

Lo que viene: La Equidad estará visitando el domingo 1 de agosto a Patriotas; mientras que Pasto será local el lunes 2 ante el Pereira, que viene de caer con Alianza en el cierre del lunes anterior.

Así cerró la segunda fecha de la Liga BetPlay-Dimayor

Alianza Petrolera suma y agrada

Millonarios, uno de los líderes del FPC, le ganó a un recién ascendido Deportes Quindío por 2-1 en localía.

Junior superó por la mínima a Envigado, pero no logra disuadir a su base de que los tiempos tormentosos han pasado.

Águilas Doradas de Rionegro se vio superado por el actual líder, América de Cali, en su casa por 1-3.

El polémico empate a ceros entre Deportivo Cali e Independiente Medellín ha trascendido la comarca, volviéndose tema de discusión en foros de internet y casas de apuestas en el mundo por las erradas decisiones arbitrales a partir del uso del VAR.

Atlético Nacional al fin derrotó, por la mínima, a Deportes Tolima, suspendiendo, momentáneamente, la paternidad del conjunto de Ibagué.

Atlético Bucaramanga y Santa Fe vibraron en uno de los encuentros emotivos de la jornada, pero no le alcanzó al ‘Expreso’ que cayó por 4-3 en visita a la capital santandereana, mientras que en empate concluyeron los encuentros entre Jaguares y el blanco Once Caldas, así como Equidad Vs. Deportivo Pasto.

Esta es la fecha tres de la Liga BetPlay-Dimayor

El jugador de Deportivo Independiente Medellín Andrés Cadavid (d) disputa el balón con Cesar Arias de Águilas Doradas durante el partido de la primera fecha del fútbol Colombiano en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

El todos contra todos de la liga colombiana regresará el próximo viernes treinta de julio con duelo de intermedios en la tabla y concluirá el próximo martes tres de agosto con el clásico Independiente Santa Fe Vs. Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, que incluirá puesto de vacunación para los hinchas.

Este es el calendario de los partidos del fútbol profesional colombiano.

30 de julio

Deportes Quindío vs Águilas Doradas. Hora: 8:00 p.m. Estadio: Centenario. Televisión: Win/Win +

31 de julio

Deportes Tolima vs Alianza Petrolera. Hora: 4:00 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro. Televisión: Win/Win +

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga. Hora: 6:05 p.m. Estadio: Deportivo Cali. Televisión: Win +

Independiente Medellín vs Junior FC. Hora: 8:10 p.m. Estadio: Atanasio Girardot. Televisión: Win +

1 de agosto

Patriotas Boyacá vs La Equidad. Hora: 2:00 p.m. Estadio: La Independencia. Televisión: Win/Win +

Envigado vs América de Cali. Hora: 4:00 p.m. Estadio: Polideportivo Sur. Televisión: Win +

Once Caldas vs Millonarios FC. Hora: 6:05 p m. Estadio: Palogrande. Televisión: Win +

Jaguares FC vs Atlético Huila. Hora: 8:10 p.m. Estadio: Jaraguay. Televisión: Win/Win +

2 de agosto

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira. Hora: 8:00 p.m. Estadio: Departamental Libertad. Televisión: Win/Win +

3 de agosto

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional. Hora: 8:00 p.m. Estadio: El Campín. Televisión: Win +

