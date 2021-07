La aclamada soprano afrocolombiana Betty Garcés estará en concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

La destacada soprano, amante del género lírico, en concierto con la Sinfónica Nacional de Colombia

El próximo miércoles 28 de julio a las 8:00 p.m., la cantante lírica Betty Garcés, oriunda de Buenaventura, con una brillante carrera internacional y recientemente nombrada como una de los 50 Creativos Forbes 2020, se presentará en concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para interpretar, bajo la batuta de Alejandro Roca, obras de compositores como Giuseppe Verdi, George Gershwin, Xavier Montsalvatge y Richard Rodgers, en el escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la ciudad de Bogotá.

La soprano Betty Garcés, quien creció al ritmo de la salsa y la música del Pacífico , ha conquistado escenarios mágicos como el Parco della Musica en Roma, la iglesia de San Eustaquio en París, la iglesia Saint Patrick y el National Opera America Center en Nueva York, y en la noche del 28 de julio, llegará al Teatro Mayor para cautivar al público asistente al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Destacada en el 2020 como una de las Creativas Forbes, actualmente, la soprano hace parte del movimiento colectivo internacional Opera for Peace, como una de sus artistas emergentes. Así mismo, es becaria de la fundación RWLE Möller y es la creadora del colectivo activista, artístico y creativo Point of Difference, ambos con base en Alemania.

En su prominente trayectoria operística, ha interpretado los roles de Micaela de Carmen de Bizet, la Condesa de Las bodas de Fígaro de Mozart, Leonora de La forza del destino de Verdi y Liú de Turandot de Puccini, entre otros.

La soprano colombiana Betty Garcés se presentará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

En esta oportunidad cantará dos de las arias más reconocidas de las óperas de Verdi, Ritorna vincitor de Aida y Tacea la notte placida de Il Trovatore. También cantará el aria Summertime de la ópera Porgy and Bess de Gershwin, el ciclo de las Cinco canciones negras de Montsalvatge y You’ll Never Walk Alone del reconocido musical Carousel de Richard Rodgers.

Otras obras que complementarán el programa de la noche, y que serán interpretadas únicamente por la Sinfónica Nacional, son la Obertura a Nabucco y el Preludio de La Traviata de Verdi, las Variaciones sobre un tema de Bizet del colombiano Jaime León y la Obertura a West Side Story de Bernstein.

Este especial concierto será dirigido por el maestro Alejandro Roca, especialista en la escena lírica colombiana, y quien ha sido director musical en producciones como la zarzuela Los Gavilanes de Jacinto Guerrero, junto al Coro de la Ópera de Colombia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (2018) y la ópera La Cenerentola de Gioachino Rossini, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá (2018), entre otras.

Vale la pena resaltar que Roca ha colaborado a lo largo de los años con directores como Gustavo Dudamel, Rinaldo Alessandrini y Andrés Orozco-Estrada, entre otros.

Información clave

El concierto se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el próximo miércoles 28 de julio de 2021, con las debidas medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

Iniciará a las 8:00 p.m., por lo que es recomendable llegar con antelación al recinto.

Las entradas puede adquirirlas digitalmente en la web del teatro.

