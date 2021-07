Eduardo Lara confirma el veto de Iván Ramiro Córdoba en la selección Colombia y que fue él quien lo levantó

En la foto, Eduardo Lara. Foto: Colprensa

El pasado 22 de julio durante la presentación de su libro Retrato de un luchador, Iván Ramiro Córdoba, copropietario y director deportivo de Venezia FC, expuso que cuando aún se mantenía vigente como futbolista dejó de ser convocado a la selección Colombia por un una “situación” con un periodista colombiano. Y este 26 de julio, Eduardo Lara, quien dirigió al combinado tricolor, lo ratificó.

Lo que dijo Córdoba, que literalmente ganó todos las competencias con el Inter de Milán, fue: “En el libro digo muy bien y expreso muy bien diferentes circunstancias (...) como la de un director técnico de selección Colombia que viene, hace el viaje hasta Italia para verme, pero solo podía convocarme si yo resolvía una situación con un periodista”. Conforme con el exzaguero, él no tenía problemas con ningún periodista, que los tuvieran con él “era otro cuento”.

Pues bien, Eduardo Lara confirmó en diálogo con Caracol Radio que Iván Ramiro en efecto tuvo un veto en la selección y que él, como DT, fue el intermediario para que el entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Luis Bedoya, se lo quitara.

“Yo hablo con el doctor Luis Bedoya, que era mi jefe en la federación. Le dije que necesitaba un jugador como Iván Ramiro para la eliminatoria y que por favor me permitiera traerlo. Me costó bastante convencerlo, pero al fin y al cabo él acepta”.

De acuerdo con Lara, aprovechando que viajaría a Europa para visitar a algunos jugadores del equipo cafetero, visitó a Córdoba para volver a convocarlo. “Le pedí un tiquete a Milán [a Bedoya] y fui a hablar con Iván. Vuelvo y repito: lo único que yo hice fue traerlo a la selección, levantarle el veto que tenía porque para mí era un excelente jugador”. agregó.

Lo que no explicó Lara fue a qué se debía el veto, si bien se produjo mientras la selección Colombia era dirigida por Jorge Luis Pinto. Acerca de Pinto, Córdoba ha sostenido que, pese a tener inconvenientes con él en la Copa América Venezuela 2001, lo respeta; dejando entrever que no es culpa de él, sino de un periodista, el no ser llamado para vestir la tricolor.

Mario Alberto Yepes e Iván Ramiro Córdoba cuando ganaron la Copa América de 2001

“Lo único que les puedo decir es que en el momento que yo tengo la selección, después de Pinto, para nadie es desconocido que había un veto acá para Iván Ramiro por parte de los directivos”, concluyó Lara.

La versión de Carlos Antonio Vélez

Después de las declaraciones de Iván Ramiro Córdoba, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez dio a entender que el jugador podría hacer referencia a él, Iván Mejía o Édgar Perea como los culpables de que no lo convocaran a la selección: “Los que hacíamos mucho ruido porque obviamente no íbamos a permitir que cogieran la selección como su caja menor”.

Pese a ello, afirmó que el exdefensor “no tiene por qué echarle la culpa a ningún periodista de que no lo hayan convocado, él sabe por qué, que cuente las verdaderas razones, ¿será que lo cuenta en su libro? porque yo sí las sé y no es propiamente que un periodista lo hubiera criticado o le hubiera dado palo, que lo mereció”.

Y las razones, ¿cuáles fueron? Según Carlos Antonio Vélez, después de un partido del combinado tricolor en Barranquilla, en el marco de las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Córdoba lideró una huelga fallida que no fue bien tomada por la FCF.

