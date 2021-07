Descuentos y otros incentivos que ofrece el sector privado para los colombianos que se vacunen contra el covid-19

Foto de archivo. Bogotá, Colombia. REUTERS/Luisa González

En medio del Plan de Vacunación que se adelanta en el país, muchos ciudadanos han manifestado no estar interesados en vacunarse contra el covid -19 pese a que los expertos y el Estado han manifestado la importancia para ponerle freno a la propagación y de esta forma volver a la normalidad la más pronto posible. Este hecho es preocupante, pues según la más reciente encuesta Pulso Social, del Dane, un 17,4 % de los habitantes de las 23 principales ciudades de Colombia no accedería a la vacuna así esta estuviera disponible para cualquier persona que quisiera acceder a ella.

Entre las razones esta que las personas encuestadas no están interesadas en aplicarse la vacuna en contra el coronavirus porque creen que la vacuna puede ser insegura debido a los efectos adversos, además, están quienes ya estuvieron contagiados con el virus y se recuperaron, motivo por el que no les interesa inmunizarse (2,1 %); un 1,8 % que indicó que está en contra de las vacunas en general; un 1,4 % no cree que el coronavirus sea peligroso para su salud y finalmente otro 1 % que cree que la vacuna en las teorías conspirativas.

Debido a la crisis que desato el hecho al sector económico del país los centro comerciales han anunciado que comenzarán a dar algunos incentivos para que los clientes se animen a vacunarse, esta iniciativa apunta a dos factores importantes el primero, a la inmunización de rebaño en el país y el segundo, a crear estrategias que les permita recuperar tráfico y, especialmente, ventas con promociones especiales para quienes se vacunen.

Acecolombia, el gremio de los centros comerciales, comentó a Portafolio que ha invitado a sus afiliados a aportar a la dinámica del Plan Nacional y aprovechar para la reactivación mediante la iniciativa que llamo “Vacunarte te da más”.

Esta tuvo un plan piloto a del 24 de mayo al 5 de junio, cuando más de 50 centros comerciales del país se sumaron. Sin embargo del 5 al 16 de agosto se promoverá con más intensidad, teniendo en cuenta que mayor población tiene la posibilidad de vacunarse por disposición de las autoridades. En septiembre habrá otra jornada.

Entre las condiciones que serán usadas por el gremio para dar el descuento o el incentivo que considere cada centro de compras se encuentran: que cada comercio defina las condiciones y restricciones para la entrega del beneficio, que lo aplique para primera o segunda dosis (con la presentación del carné) y que las tiendas se vinculen a la campaña. Es importante aclarar que cada centro comercial o almacén, si desea puede poner más condiciones.

En la ciudad ya algunos centro han confirmado entre los que se encuentra Plaza de las Américas, el Edén, Titán Plaza, Salitre Plaza y Plaza Central Centro Comercial.

“Estamos seguros que este incentivo a la promoción de la vacunación es vital y un compromiso que desde el sector se ha asumido con acciones reales...Tendremos otras iniciativas para sensibilizar y premiar a aquellos que se comprometen con la vacunación por su vida y la de los demás”, comentó Lina Fernanda Alsina, gerente comercial y de mercadeo de Plaza Central Centro Comercial.

Por otro parte, Patricia Urrea, de Salitre Plaza, se refirió a la iniciativa y mencionó que a su vez inceitivar su política de responsabilidad ambiental.

“Incentivamos y premiamos la vacunación de nuestros visitantes, quienes podrán presentar en los puntos de información su carnet de vacunación y recibir un souvenir – bolsa ecológica- alineado con nuestra política de responsabilidad ambiental, así como premios sorpresa de nuestros aliados que serán entregados cada 50 visitantes”, puntualizó.





SEGUIR LEYENDO