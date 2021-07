“No recibimos apoyo de MinDeporte”: Fedepesas se queja de la gestión del Gobierno con el medallista Luis Javier Mosquera

Levantamiento de pesas - Categoría 67 kilogramos. Luis Javier Mosquera (izq.), Chen Lijun (cen.) y Mirko Zanni (der.). Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Este 25 de julio, Luis Javier Mosquera alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el levantamiento de pesas de la categoría 67 kilogramos. El pesista vallecaucano sumó 331 kilos (151 en el arranque y 180 en el envión) para entregarle al país la primera presea en estas Olimpiadas. El oro fue para el chino Chen Lijun con 332 kilos, mientras que el italiano Mirko Zanni se llevó el bronce (322 kilos).

Ante el triunfo del colombiano, este domingo en diálogo con W Radio, William Peña, presidente de la Federación de Pesas, se refirió a la participación de Mosquera, y aprovechó para dejar claro que este no recibió apoyo por parte del Gobierno y “tuvieron que sufrir para llegar aquí”.

“En el caso de Luis Javier Mosquera para la clasificación de los Juegos Olímpicos, no nos apoyo el Ministerio del Deporte, nos tocó como Federación hacer gestiones por todo el país, hasta que la Gobernación del Valle nos dio la mano y nos permitió hacer el evento en Cali con el que el deportista consiguió su clasificación”, señaló Peña.

Respecto a la situación, el presidente de Fedepesas aclaró que debido a la actitud del encargado de posicionamiento deportivo, muchas federaciones se vieron afectadas y el camino para llegar a las competencias en el país asiático fue más complicado.

“La comunicación con el señor de posicionamiento deportivo fue difícil, no solo para pesas sino para todas las federaciones. Reinaba la arrogancia y no tuvo un diálogo con nosotros. Yo tuve un momento de comunicación diciéndole que era muy importante el evento clasificatorio, dijo que no había plata que el Ministerio no tenía plata para ese evento”, explicó

Sin importar los obstáculos presentados, Mosquera logró conseguir de esta manera su segunda medalla en las justas tras el bronce alcanzado en la edición de Río de Janeiro 2016. Recordemos que, si bien el colombiano terminó cuarto, alcanzó el podio cuando se confirmó el positivo por dopaje del haltera de Kirguizistán, Izzat Artykov.

Tras finalizar el certamen Luis Mosquera habló en una rueda de prensa sobre este nuevo triunfo, a quién le dedicaba haberse llevado la medalla de plata y que significó la primera presea de Colombia en Tokio 2020.

“Quería sentir la sensación del podio. La verdad que es algo que no tengo palabras, porque todo el año, toda la vida, hemos entrenado para esto. No ha sido nada fácil. Todos entrenamos muy duro, tenemos luchas personales, pero Dios da bendiciones a sus guerreros”, expresó el colombiano.

Y además contó que vivió una situación que casi lo aleja de su carrera como deportista. “Tuve dos cirugías en la rodilla derecha que casi me retiran del deporte. No tuve muy buenas competencias en 2019 y en 2020 llega la pandemia”.

Asimismo, se conocieron detalles sobre su vida personal y familiar, en medio de una entrevista que brindó para Caracol Radio su esposa y representante Michel Gianina Bejarano.

“Estuvimos acompañados todo el tiempo y muy felices. Luis Javier estuvo toda la competencia en el podio de primero y, de hecho, hasta que ejecutó su último movimiento él fue el medallista de oro; pero bueno, se logró la medalla olímpica independientemente de cuál obtuviera. Aunque muy contentos porque estuvimos a un kilo”, comentó Bejarano, abogada de profesión.

Además, dejó al descubierto varias de las cualidades que hacen del deportista una persona íntegra: “Él es uno de los mejores del mundo y más en su categoría. Es un deportista humilde e íntegro, eso le suma mucho a la medalla que hoy tiene para nuestro país”.

