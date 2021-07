Isabella Arcila, la nadadora caleña que dejará su alma en las piscinas olímpicas de Tokio 2020. Foto: Instagram @isabellaarcila.

Isabella Arcila es la única mujer vallecaucana en la delegación colombiana que compite por natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Su participación iniciará este domingo 25 de julio a las 5:00 de la mañana (hora colombiana), en las eliminatorias de 100 metros espalda femenino.

”La verdad que es un equipo muy selecto sé que dentro del Comité Olímpico era superar el número de atletas clasificados a Río, obviamente las circunstancias de vida y las cosas que nos pasaron el año pasado nos afectaron muchos procesos, créanos que tenemos el corazón lleno de valentía para representarnos con los mejor de nosotros”, dijo la deportista ‘Valle Oro Puro’.

La deportista caleña reside y entrena en Estados Unidos. Su historia en las aguas de las piscinas le ha dado triunfos en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y recientemente en los XXI Juegos Nacionales Bolívar 2019, con tres medallas de oro individuales y tres colectivas.

“Dos de los cuatro torneos del ciclo olímpico fueron en Colombia en Santa Marta y Barranquilla, en donde pude obtener medallas de oro en juegos Bolivarianos y Centroamericanos, entonces contar y batir los récords pararse en el podio y que te pongan el himno nacional y cantar a todo pulmón es un momento muy especial”, expresó para la Alcaldía de Cali, Isabella Arcila.

Después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con un registro de 25:35, con el que se ubicó 30 en la general, se prepara para cumplir su sueño en Tokio2020 en el que participa como velocista en los 50 y 100 m libre y espalda.

La gran meta de esta caleña de 27 años es ser la primera nadadora colombiana en clasificar en una semifinal olímpica. “Para mí la expectativa siempre será mejorar marcas nacionales, retos personales y como siempre he dicho empezar a superar barreras”, agregó.

Volver a las piscinas en medio de una pandemia

Isabella es una mujer familiar, alegre, le gusta la vida social. El espíritu soñador y su disciplina la caracterizan. Además de vivir en el agua, actualmente la nadadora estudia una maestría en Administración de Empresas y espera seguir adelante con sus dos carreras profesionalmente.

La pandemia la tomó por sorpresa en su ciudad natal y según contó en diálogo con la Alcaldía de Cali, fueron meses para entrenar a su manera y seguir con su condicionamiento físico.

“Afortunadamente tengo las cosas necesarias para continuar mi entrenamiento lo mejor que puedo, me levanto a las 8:00 a.m., desayuno con mamá, luego me preparo para hacer entrenamiento de fuerza. A la 1:00 p.m. almuerzo, retomo entrenamientos de cardio y funcional y en la noche estudio”, expresó Isabella.

Antes de volver a Estados Unidos, Arcila aprovechó su tiempo en Cali para volver a las piscinas Hernando Botero O’byrne, de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, tras la Resolución del Gobierno nacional de autorizar el reinicio de entrenamientos de 17 deportes de alto rendimiento, entre ellos la natación.

La secretaría del Deporte aprovechó la época de pandemia para poner a arreglar las piscinas, con el objetivo de tenerlas listas para los deportistas del ciclo olímpico y los eventos internacionales que se avecinan.

“Estas piscinas fueron mi casa y me siento afortunada de volver a ellas, quisiera ser juvenil otra vez para devolverle medallas a mi gente en los I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021”, rememoró en diálogo con la Alcaldía de Cali la campeona nacional.

Finalmente, Isabella Arcila expresó que “Soñar con la meta que es Juegos Olímpicos me levanta todos los días, es mi trabajo, es mi carrera, me lo tomo con seriedad. Al trabajo no se falta y eso fue lo que me mantiene disciplinada”.

