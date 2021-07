Video: “Es el día más peligroso que hemos tenido”, la aventura de Juanpa Zurita, Calle y Poché desde un avión

Calle y Poché con Juanpa Zurita. Foto: Captura de pantalla

Juanpa Zurita, influencer mexicano, ha demostrado ser una persona que se le mide a todo y, parece ser que, las alturas son una de las cosas que más le llaman la atención. En su canal de YouTube ha subido videos titulados como: ‘¿Las montañas rusas más extremas del mundo?’, ‘Saltando de un avión de noche’, ‘Subiendo la montaña más alta de México’, entre otros. Ahora quiso hacer esto: ‘Lanzando a Calle y Poché de un avión en una tormenta’.

“Hoy vamos a lanzarnos de un avión con Juanpa. Quiero decir que Juanpa lleva diciéndonos esto, yo creo que más de tres años y medio”, dice Poché en el video.

Por su parte, Calle admitió: “Yo le decía Juanpa: No lo intentes con nosotras porque esto no va a pasar. Le tengo miedo a los aviones, entonces no sé qué carajos estoy haciendo aquí”.

Sin embargo, después de que ambas influencers colombianas – quienes son pareja - hicieron un recorrido en helicóptero por Nueva York (Estados Unidos), Calle tomó la decisión de que podría intentar saltar desde un avión usando paracaídas, Pero el día fijado en el calendario por Juanpa Zurita para sus respectivos saltos, no contaba con el mejor clima. “Este es el día más peligroso que hemos tenido para brincar (...) viene una tormenta, hay una capa de nube blanca, no va a poder tener visibilidad del terreno”.

Pero por supuesto, si los riesgos de fracaso hubieran sido altos, muy seguramente ninguno de los tres influencers y expertos que saltaron con ellos hubieran hecho la maniobra.

La primera en saltar fue Calle, quien previamente se regó en un manojo de groserías. Tras vivir la experiencia comentó: “Lo volvería a hacer cien por ciento”. Luego saltó Poché, pero durante su momento sí hubo bastante lluvia, aun así, aseguró: “Es la mejor cosa que he hecho en mi vida”. Por su parte, Juanpa Zurita se lanzó en ambos turnos.

Juanpa Zurita y su aventura con Pautips y Mario Ruiz, otros influencers colombianos:

Juanpa Zurita parece ser que no se lo pensó mucho a la hora de tomar una decisión: lanzarse de una ‘resortera humana’, pero no de cualquiera, sino la más grande que se puede encontrar en el mundo y que está ubicada en Orlando (Estados Unidos). Además, alcanza una altura de nada más y nada menos que 118 metros.

Entones Zurita quiso reunir a un grupo de amigos que lo secundaran en su aventura, sin embargo, no tuvo suerte; por lo que decidió invitar a Orlando a otras personas sin decirles qué sería lo que irían a hacer. Los bogotanos Putips y Mario Ruiz, también influencers, aceptaron. Igualmente lo hizo la hermana del mexicano. Y tal como pasó con Calle y Poché, los colombianos disfrutaron mucho su respectiva experiencia, por lo que la repitieron una y otra vez.

SEGUIR LEYENDO: