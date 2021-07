Así es el proyecto que busca implementar el voto obligatorio en Colombia

Imagen de referencia. - Colprensa.

El pasado 20 de julio, tras la instalación de la mesa directiva del Congreso y del último periodo legislativo de la presidencia de Iván Duque, se presentó un proyecto de ley que busca la obligatoriedad en el voto, al menos por los 12 años siguientes a la sanción de la posible ley. Su autor es el representante a la Cámara por Cambio Radical, Jorge Benedetti.

Según el congresista, la idea es combatir el abstencionismo que en las elecciones regionales de 2019 llegó al 44,97 %, proteger los recursos públicos destinados a las elecciones y buscar mayor gobernabilidad. El representante señaló que ya había presentado el proyecto pero que ahora se robusteció gracias a la asesoría con académicos y sectores sociales.

Los principales cambios es que justificaron que la ley sí puede reglamentar la obligatoriedad del deber de votar y que ya no será la Registraduría quien reglamente el acto legislativo sino el Consejo Nacional Electoral.

Además, explica Benedetti, entre las normas que la rija, se deberá explicar “al detalle las sanciones de quién no cumpla (estas serán solo económicas), las exoneraciones de quien se excuse y las medidas para garantizar el acceso a los puntos de votación”. También se incluye en el proyecto la implementación del voto electrónico.

Según esta iniciativa, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos.

En el caso de las elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

“Votar en todas las elecciones parlamentarias, presidenciales y de autoridades locales será un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años, durante los 12 años siguientes a la expedición de la ley que desarrolle el presente parágrafo. Incumplir este deber conlleva una sanción monetaria”, se lee en el texto entregado al secretario General de la Cámara de Representantes, Jorge Humberto Mantilla.

Otros proyectos a discutir

El ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del ministro del Interior, Daniel Palacios, presentaron ante el Senado, en el que fueron instaladas durante esta mañana las sesiones ordinarias para el periodo legislativo 2021-2022, las iniciativas que buscan la reforma de esta institución que ha sido fuertemente cuestionada por abusos a los derechos humanos durante el paro nacional.

“Le estamos cumpliendo a Colombia. Acabamos de radicar en Senado de Colombia dos proyectos de ley que hacen posible la transformación de la Policía Nacional: el proyecto de Carrera y Profesionalización, y el Estatuto Disciplinario. Seguimos avanzando para garantizar orden y convivencia”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.

Estos proyectos, que buscan la “modernización” de la fuerza pública, habían sido anunciados por el presidente, Iván Duque, el pasado 6 de junio, cuando se cumplía más de un mes de movilizaciones sociales en las que se habían denunciado graves violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones sociales y organismos internacionales.

Por su parte, la congresista María Fernanda Cabal presentó un proyecto de ley con el que, según ella, se permitirá que los niños y adolescentes de escasos recursos tengan derechos a tener una educación de calidad, y a la vez mejorar los resultados y cifras de los estudiantes en las Pruebas Saber 11 y en la última medición de las Pruebas PISA.

“Los hijos de los más pobres tienen el derecho a escoger qué calidad educativa es la que quieren”, aseguró la senadora.

SIGA LEYENDO