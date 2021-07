Este sábado en Bogotá hay vacunas Pfizer en Corferias y Compensar: sepa quiénes pueden recibirlas

Una mujer recibe una vacuna contra la covid-19 en el centro comercial Calima, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

A través de un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que este sábado 24 de julio estarán disponibles más de 35.000 segundas dosis de Pfizer en Corferias y más de 50.000 biológicos de la misma farmacéutica en Compensar de la Av. 68 para mujeres con más de 12 semanas de embarazo y para madres lactantes hasta 40 días.

Un su mensaje, la alcaldesa local señaló: “Finalmente llegaron algunas vacunas más de Pfizer. Así que mañana, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en Corferias vamos a aplicar 35.000 segundas dosis.”

Asimismo, explicó que para la asistencia a estos dos puntos de vacunación no se requiere de cita previa, sino tan sólo, en el caso de segundas dosis, llevar el carnet de vacunación para hacer el nuevo registro de esa dosis y cédula de ciudadanía. Para el caso de mujeres embarazadas o lactantes, se requiere llevar documentos de identificación y el carnet de control prenatal.

Mañana desde las 7am tenemos 35.000 segundas dosis de Pfizer en Corferias, y 50.000 primeras dosis de Pfizer en Compensar de la Av 68 para mujeres con más de 12 semanas de embarazo o lactantes hasta 40 días. Sin cita, solo con cédula y carnet vacunación, o carnet control prenatal pic.twitter.com/NLy6j5sBzo — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 24, 2021

Tras dar a conocer la apertura para la inmunización de mujeres gestantes y madres lactantes, el Ministerio de Salud indicó que con la inmunización de esta población se logra cerrar un importante grupo de riesgo frente al virus.

Por su parte, Diana Cuintaco, gerente general de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología - FECOLSOG, invitó a toda esta población a participar de la jornada de inmunización contra el covid-19, que se adelanta en el país.

“La vacunación es una vacunación segura. Existen estudios internacionales que demuestran que no existe ningún nivel de toxicidad, es decir, que no le va a hacer daño ni al bebé, ni a la madre. Entonces, es completamente importante y necesario que todas las mujeres gestantes se vacunen, no solamente por ellas, sino por sus hijos”, aseguró.

En el país, la primera causa de mortalidad materna es la preeclampsia, enfermedad por el aumento de la presión arterial durante el periodo de gestación. A raíz de los últimos dos picos, “en este momento la segunda causa de mortalidad materna en Colombia es la enfermedad por covid-19”, explicó Cuintaco.

Jornada de vacunación para mujeres embarazadas y lactantes este 24 de julio en Comprensar Av. 68.

Al finalizar su mensaje, la funcionaria exhortó a todas las futuras madres del país a ser parte de la vacunatón:

“Invitamos a todas las mujeres a esta gran ‘vacunatón’ que ha organizado el Ministerio de Salud y Protección Social, este 23, 24 y 25 de julio, para que ustedes y sus hijos estén protegidos con estas dosis de Pfizer, que han sido priorizadas por el Gobierno de Colombia en un esfuerzo enorme, para que ustedes y ese futuro que todas traemos en nuestros vientres puedan estar bien y con salud”, manifestó.

Esta jornada de vacunación en Bogotá, también se le suma de la inmunización a la que dio apertura el Ministerio de Salud para las personas mayores de 30 años, las cuales podrán asistir a todos los centros comerciales que están disponibles para la aplicación del antígeno correspondiente.

Centros comerciales de Bogotá disponibles para la vacunación de personas mayores de 30 años.

Por su parte, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, destacó que, en este momento, de acuerdo con los datos de las mismas entidades territoriales, “tenemos cinco millones de vacunas en territorios y queremos agotar neveras”.

Por ello, resaltó Bermont, con la llegada de 3,5 millones de dosis de Moderna, donadas por el Gobierno de Estados Unidos, más la proyección que se tiene para el mes de agosto, se podrá seguir avanzando a buen ritmo con el Plan Nacional de Vacunación y dando apertura a más grupos poblacionales.

“Observamos mucha vacuna en territorio, muy dispersa, pero con las estrategias que estamos implementando de apertura de 30 a 34, más el agotamiento de inventarios en municipios de menos de 100 mil habitantes, se puede seguir avanzando”, relató el director.





SEGUIR LEYENDO