Diputado denuncia despilfarro de recursos para mejorar la imagen de la Gobernación de Santander

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, es objeto de indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a su polémica celebración de cumpleaños. Foto: Colprensa

Luego de que se le cuestionara por celebrar en abril su cumpleaños con mariachis y con aglomeraciones cuando estaban vigentes las restricciones de la pandemia en la sede de la Gobernación de Santander, y de que fuera recientemente cuestionado porque se fue de vacaciones 3 días antes de lo autorizado por la Asamblea de ese departamento, Mauricio Aguilar ahora se ve envuelto en otra polémica, esta vez por un presunto derroche de dinero para mejorar la imagen de su gestión.

En la emisora Blu Radio informaron que la denuncia la realizó el diputado del Partido Verde Ferley Sierra durante un debate de control político, donde señaló que habría un cartel de contratación con el que le estarían pagando a falsos comunicadores, periodistas, influenciadores y medios de comunicación fantasmas para que hablen bien de la Gobernación.

En el medio radial subrayaron del señalamiento del diputado que para llevar a cabo los pagos para esas personas se realizó un convenio interadministrativo con el Canal TRO.

“Ese convenio fue firmado el 11 de septiembre del 2020 por 2.750′000.000 de pesos y este año se renovó el contrato por un monto de 5.843′000.000 millones de pesos”, dijo el diputado Sierra.

El funcionario aseguró que los recursos quedaron en manos de medios de comunicación que tenían ocho seguidores y a tuiteros con 5.000 seguidores.

“Al medio Micrófono Abierto le dan un presupuesto de 3.500.000 pesos a nombre de la señora Nora Clemencia Álvarez y vaya sorpresa, dice que es para publicitar 380 impactos en la fan page de Facebook, Twitter y YouTube, y cuando revisamos nos encontramos que en Facebook tienen ocho seguidores, ni siquiera tienen Twitter ni YouTube”, aseveró el diputado.

Sierra, además, reiteró que muchos de esos medios que fueron beneficiados son fantasmas: “Está Sistema Informativo Punto de Encuentro que se creó dos meses antes del contrato, El Portal Semanario, El Portal, Máquina de Escribir-Noticias, Mayuperiodista.com, Gustavo Duarte Ruíz (perfil personal de Facebook), Zona Técnica Programa Deportivo, entre otros”.

Denunció también que incluso se renovarán el contrato entre la Gobernación y el Canal TRO por 7 millones de pesos.

El diputado indicó también que las cuentas de redes sociales desde la que se realizaron la supuesta ‘lavada’ de imagen con cero tráfico web y pese a ello estuvieron bien pagos. Adicionalmente, el diputado sostuvo que una de las influenciadoras que contrataron en la Gobernación tenía vínculos sociales con la familia del gobernador Aguilar.

“Contratan a la influencer Laura García, conocida como Hola Hola, a través de la empresa Sega y Mapa S.A.S., ella publicó unas historias en su Instagram que lo único que tenemos es un pantallazo, adicionalmente, hay unas publicaciones que debían subirse al feed y no están, tal vez las borró, le pagaron y no hay nada, llega y publica, pero borra después, tal vez le da pena que la relacionen con los Aguilar”, agregó el diputado.

A ella, reseñaron en Blu Radio, le pagaron 8 millones de pesos en 2020 y este año renovaron el contrato por 42 millones de pesos.

También señaló a otros medios como Portada F.M., Corrillos y una cuenta de Twitter y Facebook que es conocida como El Denunciante.

“En El Denunciante, que ni siquiera es medio, le pagan por unos impactos en la promoción del programa Presente Profe del Canal TRO (…) Yo no me imagino a los niños mirando qué publicó El Denunciante, todos sabemos lo que publica, pero el tráfico es de un me gusta, el de él tal vez, es que no es un medio de comunicación, ni siquiera lo maneja un periodista, le dieron 7 millones de pesos por un ‘like’, no tiene impacto ni tráfico”, criticó.

En la emisora informaron que la denuncia sobre esta presunta irregularidad fue radicada ante la Fiscalía, la Procuraduría y se involucra también a la empresa Imagen Group que pertenece a Yanira Arenales que fue contratista con la oficina de prensa de la Gobernación de Santander.

Desde esa entidad respondieron a la acusación del diputado Sierra, y confirmaron que sí se realizaron los convenios con el Canal TRO.

“Se mantuvo contacto con la persona designada por el Canal TRO para la designación y puesta en marcha de aquellos eventos y actos propios de la Gobernación de Santander que, en su momento, se determinaron de gran importancia para transmitir en los diferentes medios (…) En lo que respecta en el material compartido, también existió constante comunicación con el personal designado por el Canal TRO en los procesos de coordinación en lo que respecta a la aprobación de las piezas audiovisuales”, afirmó Andrés Ardila de la Secretaría General de la Gobernación de Santander.

El funcionario añadió que se cumplió con el aumento de seguidores, lo mismo que el impacto y la interacción con los usuarios de las redes sociales.

La gerente del Canal TRO, Amanda Jaimes, aseguró que el cumplimiento de los contratos fue verificado: “Se designó internamente el personal requerido que se encargó de verificar los informes de ejecución de obligaciones contractuales, los soportes de cumplimiento de publicación, las certificaciones de emisión, el pietaje y demás soportes solicitados a cada uno de los medios de conformidad con el manual de supervisión”.

Agregó Jaimes que con el contrato se logró 52.130 impactos en radio, televisión y medios digitales donde se promovió la campaña institucional Siempre Santander.





