Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca hablaron de sus proyectos personales y cómo fue la convivencia en pandemia

La presentadora Mónica Fonseca junto a su esposo el actor Juan Pablo Raba. Imagen tomada de Instagram.

Son quizá una de las parejas más estables de la farándula nacional, el actor Juan Pablo Raba junto a su esposa, la presentadora y empresaria Mónica Fonseca, hablaron de cómo fue su relación durante la pandemia, los proyectos profesionales y personales, todo esto en el programa de entretenimiento de Canal 1 ‘Lo Sé Todo’.

“Aquí estamos (risas)”, señaló Raba, mientras tanto Fonseca añadió, “nos fue súper bien, la pandemia al principio hubo el encierro, nos dio susto, pero como que no fue nunca un problema de ¡uy la pandemia fue terrible! No, nosotros estamos acostumbrados a estar juntos y a Juan Pablo le tocó de niñero”, a lo que su esposo agregaba que a ella le salió más trabajo de lo normal y señalaba que como debe ser, la apoyó cuando lo necesitó con el cuidado de los niños.

Durante los últimos meses, ese soporte que le brindó el actor a Fonseca y que en momentos era retribuido por la presentadora, fue fundamental para la pareja, y en esos momentos se fortaleció la relación.

“Cuando él estaba como nervioso, yo era la calma y cuando yo estaba desesperada, Juanpa era la calma, como que pasaba eso siempre, fuimos el balance el uno del otro, tuvimos balance y equidad ahí en la casa, tranquilos”, señaló Fonseca al programa ‘Lo Sé Todo’.

Al ser muy activos en redes sociales, la pareja suele interactuar con sus seguidores a pesar de ser muy herméticos con algunos temas. Hace poco algunos fans aprovecharon para preguntarles si en algún momento han pensado en tener más hijos y agrandar la familia, pero Juan Pablo hace algún tiempo tomó una decisión que les limita traer otro bebé al mundo.

“Me hice la vasectomía y los invito a cualquier hombre que tenga la duda de si hacérsela o no, si duele o no duele, es lo más sencillo del mundo, no duele absolutamente nada así que por favor adelante”.

La pareja se ha convertido en un ejemplo para otras tantas duplas que desearían tener una relación tan estable como la que tienen Mónica y Juan Pablo, por lo que decidieron compartir el secreto con sus seguidores.

“Comunicación, la paciencia ‘es una ciencia’, hablar, tomarse las cosas con calma, querernos, el amor, el amor es fundamental y siempre gana. Ya son 10 años de los que ella me aguanta a mí, cansón, neurótico”, mencionaron entre risas los artistas.

También hubo espacio para hablar de los proyectos profesionales de Juan Pablo Raba, quien por estos días se encuentra muy feliz por el estreno de la más reciente película en la que participa, llamada ‘El Protector’ y aprovechó para invitar a los colombianos a verla.

“Feliz por ‘El Protector’, volver a las salas de cine y que sea con esa película, con ‘El Olvido Que Seremos’ además no se la pierdan, muy contento, me parece el súper plan, yo ni siquiera he podido ver ‘El Protector’ en salas de cine o sea que si todavía está va a ser mi plan del fin de semana para ir a verla”, afirmó Raba para ‘Lo Sé Todo’.

Liam Neeson y Juan Pablo Raba.

Asimismo, Juan Pablo estará viviendo por un buen tiempo entre Los Ángeles y Bogotá por cuenta de un proyecto nuevo en el que se encuentra trabajando, y aprovechó para contarle a sus fanáticos qué es lo que más disfruta cuando viene al país.

“Montar bicicleta, siempre me la paso montando bicicleta y aquí es muy especial porque nuestras montañas son maravillosas, ver a los amigos, comer las cosas típicas que uno no encuentra allá, siempre es eso matar los antojos”, finalizó para el programa de entretenimiento.

