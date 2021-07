Emotiva carta de Eva Rey a su hija Lía, a quien pensó abortar: “ser mamá es lo mejor del mundo”

Instagram - Eva Rey

La presentadora Eva Rey causó revuelo en redes sociales, otra vez, luego de publicar una extensa y sentida carta a su hija Lía de 6 meses y a quien pensó en abortar cuando se enteró que la estaba esperando; declaración que en diciembre de 2020 conmocionó a la farándula criolla.

Mediante una publicación de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 84 mil seguidores, la panelista de Noticias RCN comenzó su escrito reconociendo que quería decirle esas palabras a su pequeña mucho antes, pero no lo había hecho porque sus conocidos le decían “cuando seas más grande y comprendas que quise abortarte no me vas a querer. O me vas a cuestionar. O que te vas a traumatizar… Por eso, esta carta…”, inicia Eva en su escrito.

Más adelante, Rey reconoce que no esperaba ser madre, sin embargo, dio a entender que actualmente no se cambia por nadie tras su nueva etapa en la maternidad.

“No te pedí. No te soñé. Y ahora me doy cuenta que si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta”, agregó.

En otros apartes de su misiva dejó ver su lado más tierno, se mostró bastante ‘enamorada’ de su primogénita y evidenció lo que siente por la pequeña de tez blanca que le roba las miradas a los seguidores de la presentadora: “La más perfecta para mí. Eres mía. Mi cosita. Te miro y te miro y me emociono. Y yo nunca me emociono”, prosiguió.

La presentadora, recordada por el programa ‘Sin Evasivas’ que dirigió en las elecciones presidenciales del 2018, dijo que Lía es “todo lo que nunca soñó” y dijo que la pequeña le brindaba amor, compañía y otros sentimientos.

Además, contó cómo ha hecho para adaptarse a la etapa de ser mamá y reveló algunas de las medidas como el peso y la estatura de la bebita:

“Todo eso eres tú… en un cuerpecito de 6 kg, 60 cm y 5 meses de vida. Y aquí estoy yo. Aprendiendo a entenderte. A quererte. A enseñarte. Y a la vez aprendiendo y absorbiendo yo también”, comentó.

Y es que Eva logró concebir luego de los 43 años, cuando para muchos es una edad no fértil, ella logró demostrar que pese a los mitos y cuestionamientos, pudo criar y dedicarse tiempo completo a ser mamá. Además, le explicó a la niña los motivos por los que pensó en abortarla: “No te aborté. Y aunque ahora sí sé que fue la mejor decisión de mi vida quiero que sepas Lía que, si lo hubiera hecho tendría mil razones. Y todas ellas válidas”.

Por otro lado, en otra parte de la carta, Eva destacó a las mujeres que deben enfrentarse a la contrariedad entre si abortar o no y le recordó a Lía que cuando crezca ella seguirá siendo una “enana libre”, pues su mamá decidió que ella vendría a este mundo y por eso quiere dar “ejemplo de un mundo libre y de una mujer libre y enarbolaré esa bandera por el resto de mi vida”, añadió.

Sin embargo, la presentadora se mostró conmovida, dado que tendrá que separarse de Lía pues se terminó su licencia de maternidad y deberá regresar a las instalaciones del Canal RCN para laborar nuevamente en la pantalla chica de los colombianos.

“Te quiero Lía. No hace falta que te lo diga. Estamos pegadas por el resto de nuestra vida”, concluye Eva Rey en una publicación cargada de emociones y mensajes de apoyo a la presentadora por las palabras a su pequeña.

