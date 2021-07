“Desde que sea legal yo le hago a lo que sea. No uso avionetas”, Hassam

Hassam

El comediante Gerly Hassam Gómez, famoso por dar vida a personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, se convirtió en tema de discusión en horas recientes, por cuenta de una serie de declaraciones que hizo sobre reconocidas celebridades colombianas.

Todo sucedió este miércoles, cuando participó de una dinámica de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram, a través de la cual despejó las dudas que tenían varios de sus seguidores sobre su recuperación del cáncer, el regreso a Caracol Televisión y su participación en pasados y futuros realitys.

En ese sentido, Hassam comentó que superar dicha enfermedad es lo que más ha llegado a llenarlo de orgullo y, de igual manera, fue el motivo por el cual retomó el contacto con las directivas de Caracol Televisión , de donde se retiró en 2017.

“Cuando yo informé que estaba enfermo de cáncer me llamaron varios ejecutivos de Caracol, primero a ofrecer su solidaridad y saludarme, y me abrieron las puertas otra vez en ‘Día a día’ y ‘Los informantes’. Ya después me llamaron de ‘Sábados felices’ y yo decidí volver”, explicó.

De igual manera, el popular humorista aprovechó su declaración para retomar el tema de ‘Masterchef Celebrity’ que tocó hace un par de semanas, cuando se despachó en contra de los participantes de la tercera temporada, pues considera que se han preocupado más por sus problemas personales que por desempeñarse correctamente en las pruebas.

“¿Te hablas con tus compañeros de Masterchef?”, fue la pregunta que recibió Hassam y a la cual contestó entre risas: “no muy seguido pero a veces hablo con Adriana Lucía y Mariana Mesa... las del combo, que no éramos las ‘cuatro babys’ (como se hace llamar el grupo de Carla Giraldo, Marbelle, Catalina Maya y Viña Machado en el programa), sino las tres babys, aunque no éramos tan ratas. Con Andrea Tovar no porque una empleada mía le robó los zapatos”.

También habló de su participación en el ‘Desafío India’ (2015), cuando decidió renunciar a su lugar en el concurso para cederlo a Vanessa.

“En ese desafío a muerte final, cuando yo le cedo el lugar a Vanessa, yo ya estaba muy cansado, llevaba cuarenta y pico de días por fuera de mi casa y extrañaba a mis hijas. Además, venía la fusión con unos integrantes que ya estaban muy hartos, entonces dije ‘no’”, agregó.

Mientras que a la pregunta de si estos programas son libreteados, Hassam Gómez afirmó que no es así, pero reveló parte del secreto que tienen algunas producciones para lograr una trama que llame la atención de los espectadores.

“Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco realitys y no es libreteado, es que hay un equipo de guionistas que va estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando, entonces ahí se forma una trama”, señaló.

Sin embargo, uno de los comentarios más polémicos del comediante bogotano fue el de su respuesta a la pregunta de en qué trabaja actualmente, pues muchos de sus seguidores piensan que lanzó un ‘vainazo’ directo para Alejandra Azcárate.

“Por ahora en lo que salga papi, desde que sea legal yo le hago a todo, (eso sí) no uso avionetas”, concluyó Hassam.

Y es que no sería la primera vez en la que le envía una pulla a su colega que se vio envuelta en una fuerte polémica, tras conocerse que una avioneta repleta de cocaína fue incautada en Providencia y la empresa responsable de la aeronave tenía como uno de sus socios a Miguel Jaramillo, su esposo.