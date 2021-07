“Todo lo ácido”, Laura Tobón habló de sus antojos durante su embarazo

Laura Tobón. Foto: Instagram @laura_tobon

A principios de mes – específicamente el 8 de julio – Laura Tobón comunicó que estaba embarazada. “¡Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó! Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi SOP) la vida nos dio un giro con este momento tan especial…. ¡Un bebé viene en camino! Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos”, fueron las palabras de la presentadora publicadas en Instagram.

Desde entonces la bogotana ha hablado más abiertamente de este momento. Por ejemplo, recientemente publicó una breve lista de sus antojos, de los cuales resaltó que le provoca: “Todo lo que me corte la lengua”, seguido de unos emoticones de risa. Es decir, que lo ácido ha estado entre sus antojos protagonistas como: “el mango biche con limón, gomitas ácidas, uvas con limón, dulces ácidos (lo que sea) y paleta de limón”, publicó en sus historias de Instagram.

A su vez, mostró que le hicieron llegar un regalo, el cual se trataba de una bolsa con gomas ácidas. En la tarjeta escribieron: “Lau, felicitaciones en esta nueva etapa. Vas a ser la mejor mamá. Te enviamos una suga para que calmes tus antojos”.

Es de resaltar que, la presentadora vivirá por primera vez la experiencia de ser madre junto a su esposo, Álvaro Rodríguez. Tobón y el empresario se unieron en matrimonio en el año 2017.

Anterior a su relación y posterior matrimonio con Rodríguez, Laura Tobón sostuvo un noviazgo con su colega Diego Sáenz, pero su historia tuvo punto final en el año 2014.

“Yo creo que las parejas llegan a un punto en el cual dicen: - Bueno, fue muy bonito haber estado contigo, vivimos cosas muy chéveres (…), pero ya, como que no funcionan las cosas, eso fue lo que me pasó a mí con Diego”, expresó la también modelo sobre su ruptura con el presentador en un video de su canal de YouTube titulado ‘Preguntas que he evadido’.

Laura Tobón será presentadora en ‘La Voz’:

La bogotana Laura Tobón y la bumanguesa Laura Acuña, además de ser tocayas también comparten la misma profesión: presentadoras. Y, ambas compartirán set en ‘La voz kids’ y ‘La voz senior’, concursos de canto que serán transmitidos por Caracol Televisión.

Y, este miércoles 21 de julio se estrena en primer lugar ‘La Voz Kids’. Los jurados en esta temporada del reality de canto son: Jesús Navarro (vocalista de Reik, grupo mexicano), la española Natalia Jiménez y el bogotano, Andrés Cepeda.

Un poco de la carrera de Laura Tobón:

Para empezar, la presentadora trabajó en el Canal RCN, y al igual que Laura Acuña, también estuvo en el noticiero presentando entretenimiento.

Posteriormente, ha trabajado en programas como ‘Cámbiame el look’, del canal E!, además de ‘Popsulas’, que se puede ver en YouTube en el canal de E online Latino.

