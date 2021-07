“Es el momento que en Colombia se piense en negro”: Francia Márquez oficializó su candidatura presidencial

Candidatura Francia Márquez Soy porque somos

La lideresa Francia Márquez lanzó este miércoles, desde Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, el movimiento ciudadano Soy porque somos, con el que impulsará su precandidatura presidencial, la cual entrará en consulta con los demás aspirantes del Pacto Histórico.

“Hoy mi abuela me dio la bendición antes de venir. Mi abuela tiene 91 años y no aprendió a leer ni escribir, pero si hay algo que me enseñó, es que la dignidad no tiene precio”, afirmó Márquez durante la presentación de la candidatura y su anexión a la coalición del Pacto Histórico.

Francia Márquez ya había anunciado junto a Ángela María Robledo y el movimiento Somos Poderosas, que buscarían la candidatura presidencial de una mujer en 2022. Ahora la lideresa caucana oficializó que integrará el Pacto Histórico a donde buscará incluir y defender sus principios políticos: la paz, el ambiente y las comunidades afro.

“Nosotros ahora mismo estamos planteando los lineamientos programáticos con que vamos a llegar al Pacto Histórico, que tienen que ver con detener la guerra en este país, y detener la guerra cobra sentido en tanto hemos sido los pueblos, las regiones, el Pacífico colombiano, el Cauca y muchas regiones excluidas y marginadas, a quienes nos ha tocado vivir el peso de la guerra y la violencia. Por tanto (implementar el Acuerdo de Paz) es una obligación y una necesidad”, aseguró Márquez.

Ella reconoce que para entrar en la política debe establecer alianzas con otros líderes de ese sector, pero busca así mismo desligarse de los partidos tradicionales, por eso su apuesta es por “devolver la dignidad a la política” y buscar el apoyo de aquellos sectores que han sido excluidos.

“Soy porque somos, significa que yo soy en tanto usted es, que nosotros somos en tanto el territorio es y que nosotros no existimos en tanto la naturaleza no existe. Esta no es una apuesta personal, es un proyecto de país que se debe pensar en colectivo y si estamos tomando esta decisión, más allá de que Francia Márquez llegue a la Casa de Nariño, esta decisión de ir al Pacto Histórico es porque desde aquí estamos proponiendo caminos a este país, donde quienes ganen no sea Gustavo Petro, Alexander López, Roy Barreras o Francia Márquez, quien debe ganar es Colombia”, afirmó la lideresa.

Francia agregó que su apuesta política no es el fin de su lucha por la dignidad y la justicia de los pueblos afro, sino un medio para continuar en ese camino, no solo por esa población, sino por todas las demás.

“Que nos arranquemos de la mente esa carimba de creer que no somos capaces, que no podemos y que no conocemos. Nosotros tenemos el poder, el poder está en el pueblo y es el momento de que esta Colombia se piense con el poder negro”, afirmó Márquez.

Su idea del Ejecutivo y de gobierno, según dijo en la rueda de prensa, plantea un vuelco en que sean los funcionarios quienes obedezcan a los ciudadanos, siempre y cuando no se crucen la línea básica de acabar la guerra, una de sus propuestas de campaña.

“No es posible un Pacto Histórico que no se piense en devolverle la dignidad a las mujeres de este país, por tanto nuestra apuesta también tendrá que ser por transformar el patriarcalismo y el machismo que no solamente nos violenta a nosotras como mujeres, sino que todos los días afecta a nuestras niñas y las violan”, aseguró.

Así mismo, defenderá que el Pacto Histórico tenga como prioridad la “Reparación histórica para el pueblo negro” que consiste en permitirles vivir en paz y tener acceso a servicios básicos como agua potable.

Francia Márquez entrará en consulta con Alexander López, Roy Barreras y Gustavo Petro, quienes son los precandidatos del Pacto Histórico. En la colectividad se definió que quien gane será el candidato a las elecciones de 2022 y el segundo en votación conformará la fórmula vicepresidencial.

Petro invitó durante la presentación de esta nueva candidatura que lleguen más sectores “democráticos” a la consulta, incluso extendió especialmente la propuesta a todos los candidatos de la Coalición de la Esperanza, un sector con el que hay oposición constante frente a una unidad alternativa.

