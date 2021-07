Sigue el enfrentamiento entre Colombia Humana y el Partido Verde: “nació una nueva alianza: el verdeuribismo”

Gustavo Bolívar, senador. Foto: Instagram

La celebración de los 211 años del grito de Independencia en Colombia fue bastante atípica: se caracterizó por manifestaciones y una posible ruptura entre los partidos de oposición al gobierno de Iván Duque, luego de que se eligiera al presidente del Congreso y las vicepresidencias que lo secundarán.

Por ejemplo, el senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, perdió la segunda vicepresidencia del Senado de la República y lo superó el voto en blanco.

Dicha situación, incluida la victoria de Juan Diego Gómez como presidente de esa cámara, ocasionó duros arremetimientos entre los miembros de la Alianza Verde y el Pacto Histórico, coalición conformada mayoritariamente por congresistas y políticos del Polo Democrático y la Colombia Humana.

Sobre el tema, Gustavo Bolívar hizo duros cuestionamientos a Angélica Lozano, Antonio Sanguino y otros miembros del partido del girasol. Tanto en Twitter, como en diálogo con la emisora W Radio, el también escritor acusó a esa colectividad de unirse con el uribismo para impedir que él llegara a la vicepresidencia de esa corporación.

“Ha nacido una nueva alianza el #VerdeUribismo”, sentenció en Twitter el parlamentario petrista, mientras que en su entrevista con La W aseguró que los miembros del partido Verde se pusieron de acuerdo para hacerle una nueva “jugadita”.

De acuerdo con Bolívar, tras su derrota, en la Alianza Verde no eligieron a nadie de su bancada para representar a la oposición en esa vicepresidencia “para no dejar que el uribismo definiera al vicepresidente de la oposición; sin embargo, el Verde optó por postular al senador Iván Name, quien finalmente ganó”.

Valga recordar que Angélica Lozano fue elegida como segunda vicepresidenta en 2019 y otros miembros de partidos ‘antigobierno’ han ocupado ese puesto. En esa línea y de acuerdo al estatuto de oposición, el turno le correspondería a otro miembro de alguna de esas colectividades, por lo que la Lista de la Decencia postuló a Bolívar, quien perdió por el voto en blanco.

En la W, Bolívar dijo que ya presumía que le hundirían su postulación a la segunda vicepresidencia y que, incluso, un miembro del Centro Democrático le contó que en ese partido, como en otros, promoverían el voto en blanco para no dejar que él llegara.

“Esa fue la idea del partido Verde: no postular a nadie. Muy vivos los del partido Verde. (...) El senador Name me dijo que votaría por mí, que él no se iba a postular y yo le dije muy bien. Después el partido Verde lo postuló y ganó”, dijo el congresista.

Además, asegura que son falsas las acusaciones del partido Verde de que el Pacto Histórico se alió al partido Conservador porque “de ellos no tuvimos ni un voto”, agregó Bolívar, quien destacó que ellos no apoyaron a Antonio Sanguino para la presidencia del Senado porque, supuestamente, “él nunca estuvo de candidato”.

Gustavo Bolívar, perdió en la votación que quedó 32 a su favor y 66 por el voto en blanco. Tras este resultado el nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez, señaló que la oposición deben postular a otro candidato como según él dicta el artículo 18 del Estatuto de Oposición, sin embargo los congresistas de esta corriente se niegan a postular a alguien más.

Luego de que se postulara a Iván Name por el Verde, desde esos partidos hubo críticas al partido Verde por su posición de buscar a otro candidato y no insistir en Gustavo Bolívar para ese puesto. “Vamos a iniciar acciones legales, violentaron el derecho a las minorías y reclamamos el derecho a que nos respeten la postulación de Gustavo Bolívar, pero si eso no pasa ustedes pueden seguir con el trámite pero no vamos a permitir que partidos gobiernistas nos impongan qué candidato nos va a representar, nosotros nos retiramos del recinto”, dijo el senador del Polo, Alexander López Maya.

