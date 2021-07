El periodista Gustavo Gómez criticó las políticas de la red social Twitter, tras un nuevo bloque de su cuenta

Periodista colombiano, Gustavo Gómez.

Tras un nuevo cierre de su red social, el director del programa ’Hoy por hoy’ de Caracol Radio, Gustavo Gómez, indicó que no entiende las políticas y los parámetros que maneja esta red social para hacer los bloqueos, pues al parecer, por cuenta de la publicación de un video, el periodista perdió el control de su cuenta.

Gómez, quien tomó su perfil de Instagram para dar a conocer los sucedido, reveló, por medio de una imagen, que en las últimas horas su cuenta de Twitter fue suspendida:

“No amenazo, no calumnio, no pongo videos sangrientos, no llamo a la gente terrorista o fascista, no muestro mis partes íntimas ni me promociono sexualmente, no persigo, no engaño…”, haciendo alusión a que no entiende porque Twitter tiene esa lógica para el bloqueo de cuentas.

Asimismo, en la imagen de este mensaje, el periodista expresó con un texto lo que él cree que sería su posible pecado que infringió las normas de la red social.

“Mi pecado: grabé un video en la calle de una persona con música a todo volumen y pedí pusieran en cintura a este contaminador auditivo. Y los tarambanas de Twitter, en ese exceso de celo que es más bien su política cobardona de asuntos legales, me suspenden porque el dueño de los derechos de la canción que sonaba de fondo cree que estoy lucrándome. En un concurso de pendejos, los encargados de Twitter se sacan el primer premio a no dudarlo. Entiendo que atiendan los reclamos de derechos de autor, pero usando la cabeza y no las patas”, manifestó el periodista en su Instagram.

Esta fue la publicación de Gómez:

Esta no sería la primera vez que al reconocido periodista le bloquean esta red social, pues el pasado 18 de febrero también mantuvo bloqueada su cuenta,lo cual dio a conocer el hecho en un editorial en el que denunció las razones por las que su cuenta, con más de 500.000 seguidores, fue intervenida, supuestamente, por incumplir las reglas de la red social.

En su momento, de acuerdo con Gómez, habría sido un problema por derechos de autor; pero las supuestas evidencias esgrimidas por Twitter no convencen al periodista. “En la madrugada, mientras dormía, mandaron una notificación de suspensión por infracción de derechos de autor”, contó el periodista en su editorial de la mañana del jueves.

Al revisar, el comunicador se dio cuenta de que se trataba de un video de los locutores de La Luciérnaga en 2018. La compañía adjuntó vínculos de otros videos que no eran de propiedad de Gómez, y que éste comentó o replicó. Además, el director del informativo de Caracol aseguró que Twitter quiere judicializarlo. Según el editorial, la empresa incurre en “amenazas legales y peticiones de que escoja lugar del mundo para someterme a la justicia”.

A pesar de la denuncia de Twitter, de acuerdo con lo que expresó el periodista en el programa radial que dirige, sospecha que se pudo tratar de un posible ataque de “bodegas” con presuntos intereses políticos que hicieron varias denuncias en la cuenta generando un cierre automático.

El periodista, en su franja radial, argumenta que no incurre en actos negativos y que mejor trato le dan a grupos terroristas internacionales. “No enseño a hacer cocteles Molotov en Twitter, ni invito a reuniones de grupos de supremacía: solo opino e informo, y si en alguna ocasión se cuelan unos segundos de una canción, es el derecho a citar protegido por todas las legislaciones: ni uso canciones completas, ni me lucro”, dijo Gómez.

