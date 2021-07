Joven murió en Amagá (Antioquia) al saltar de un puente cuando practicaba ‘bungee jumping’

162

Este 19 de julio, las autoridades reportaron una tragedia en el viaducto entre los municipios de Amagá y Fredonia, al suroeste de Antioquia. Una joven de 18 años identificada como Yecenia Morales murió cuando practicaba bungee jumping.

El hecho, según las autoridades departamentales y de rescate, ocurrió en la tarde del domingo. La joven habría saltado sin estar asegurada con el arnés obligatorio para realizar esta práctica.

La mujer se encontraba en compañía de su novio y, de acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el lugar, no habría entendido las señales de los expertos para lanzarse por lo que lo hizo antes de tiempo.

Los Bomberos de Amagá llegaron al lugar a atender el accidente y aseguraron que a su llegada “lamentablemente la joven ya no tenía signos vitales, posteriormente realizamos recuperación del cuerpo”, recoge El Tiempo.

Con ayuda de profesionales que se encontraban en el lugar realizamos los primeros auxilios a su pareja.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial de la empresa encargada de realizar este tipo de actividades deportivas.

En el video que circula en redes sociales se puede ver el momento de angustia en el que la mujer cae al vacío, mientras su novio queda colgando de la cuerda, pues él sí estaba sujeto al arnés.

En 2017 una caso similar ocurrió en España. Vera Mol, una joven holandesa de 17 años que decidió participar de un deporte extremo con el grupo de amigos con el que estaba realizando un viaje de aventura. Pero un malentendido provocó la fatalidad. La víctima interpretó mal a su instructor de bungee jumping en el cruce entre ambas montañas cantábricas.

“No jump” (no saltar) le había dicho el instructor que estaba chequeando los arneses de seguridad que la sujetaban. Sin embargo, Mol escuchó “now jump” (salta ahora). Y se arrojó al vacío. Aún no estaba atada apropiadamente y murió. El dueño de la compañía de bungee jumping enfrentócargos por homicidio negligente. La compañía, por su parte, culpó a la joven holandesa por saltar antes de que se le diera el visto bueno para hacerlo.

Pero una corte indicó que hubo demasiados actos de negligencia por parte de la firma como para señalar que todo se trató de un malentendido. El responsable no requirió a la menor un consentimiento paterno que le permitiera lanzarse y no había estado amarrada correctamente durante su ascenso.

Recomendaciones de seguridad

Las técnicas y los materiales empleados en el puenting han evolucionado con el pasar de los años. En la actualidad, este deporte extremo es completamente seguro si seguimos al pie de la letra las indicaciones del monitor.

Bajo ningún concepto se debe hacer sin contar con un experto. En toda ocasión debe haber alguien encima del puente.

También es necesario el equipo adecuado. Como por ejemplo cuerdas, arnés de seguridad, guantes y mosquetones. Tanto como los que practican como los expertos deben cerciorase de que estos materiales estén en perfecto estado y totalmente homologado.

Así mismo, los que conocen este deporte recomienda no llevar encima nada que pueda caerse, como teléfonos, collares o zapatos.

Este deporte requiere una buena condición física. No se aconseja el puenting a personas con más de 100 kilos de peso y que tengan problemas de corazón o de nervios.

