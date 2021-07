Marbelle habló con Juan Diego Alvira de lo dicho por Alicia Machado: “es un irrespeto para el país”

Son semanas enteras en las que Marbelle y Alicia Machado han sido tema de conversación, no solo por sus rifirrafes durante los capítulos de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, sino por las graves acusaciones que han hecho la una de la otra.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, la ‘reina de la tecnocarrilera’ acusó a la venezolana de invitarla a ejercer la prostitución, como respuesta a una declaración en la que esta le señala de tener comportamientos xenofóbicos en su contra.

En ese sentido, la cantante bonaverense aprovechó su reciente entrevista con el periodista Juan Diego Alvira para referirse, una vez más, a toda la controversia que causó lo dicho por Alicia Machado y la supuesta xenofobia que dijo sentir, incluso, por parte de otros miembros de la producción, como la presentadora Claudia Bahamón.

“Son un insulto con el país y ‘Masterchef’ esas acusaciones. Estoy tranquila por lo que dije y me respaldan mis abogados (...) Yo quiero que la gente entienda que yo hice esa declaración pública, no por xenofóbica, ni por absolutamente nada por lo que me han tratado, como paraca u otras cosas de las que me tildan, ni tampoco nado en el dinero que me dejó mi esposo ‘narcotraficante’”, comentó Marbelle.

También advierte que no se va a retractar de haberle dicho proxeneta, al menos por ahora, pues tal parece que todo se resolverá en los estrados judiciales. Además, informó que en una conversación que tuvo con Alicia Machado después de este episodio, le aclaró que ella sabe muy bien a que se refieren sus acusaciones, por lo que no teme a las consecuencias de lo dicho.

“No me atrevería a hacer una acusación de ese calibre sin pruebas, ella sabe perfectamente lo que sucedió y mi trino sigue en el perfil, no lo he borrado”, añadió.

Sobre la hostilidad que tanto se le ha cuestionado a la actual temporada de ‘Masterchef Celebrity’, Marbelle asegura que el fuego de la polémica se ha visto avivado por los miles de comentarios que se hacen en redes sociales y la gran atención mediática que han tenido, pues no llegó a tener este tipo de sensaciones durante las grabaciones.

“Nunca sentí durante el programa que nos odiáramos o que hubiera una pelea cazada con alguien, para nada. Sí se despertaba ese sentimiento de competencia, porque todos queremos ganar y la plata empieza a ser tentadora, pero no pasaba de ahí, por eso fue tan incómodo todo el escándalo que se generó a raíz de las declaraciones de Alicia”, agregó.

Por último, Marbelle dijo que la exreina de belleza venezolana merece el respeto de todos los colombianos, por la exitosa carrera que ha cosechado como modelo y presentadora, no solo en su país, sino en Estados Unidos, donde radica en la actualidad junto a su familia.

“Espero que cada una siga su camino y ella pueda volver a nuestro país con toda la tranquilidad de que aquí siempre va a ser recibida con los brazos abiertos y con el respeto que merece una Miss o cualquier otra persona”, concluyó.

Endry Cardeño dice que tampoco sintió la supuesta xenofobia contra Alicia Machado

La actriz Endry Cardeño también habló del escándalo, pues, aunque admite que no quería hacerlo, las circunstancias en las que se está viendo envuelto ‘Masterchef’, le hacen sentir en la obligación de emitir su opinión al respecto y, por supuesto, defender al programa en el cual participa y a RCN Televisión, la que considera como su casa.

“Salgo aquí, en mi nombre, a defender un poco mi trabajo y a la empresa que tantas oportunidades me ha dado, porque me parece desafortunado que este proyecto se vea salpicado por este tipo de comentarios”, advirtió la cucuteña que le dio vida a Laiza en la novela ‘Los Reyes’.

También mencionó que aunque respeta la opinión de Alicia Machado cuando dice haber sentido xenofobia en Masterchef, pues dice que poner en tela de juicio sus sentimientos es como cuando se cuestiona a una mujer víctima de violencia, admite que nunca notó este tipo de comportamientos entre sus compañeros y mucho menos los hubiera permitido.

“Puede ser un tema de subjetividades, pudo ser su sentir y no puedo discutir eso, pero creo que yo en su caso habría sido más cuidadosa de ir señalando de ‘transfobia’, por ejemplo, a cualquiera de ellos porque me sentí incómoda en alguna ‘x’ o ‘y’ momento (...) También hay códigos y no sé por qué una persona como Alicia, que lleva tantos años en este medio, el reality la sobrepasó (...) Si a mí me preguntan: ‘¿es verdad que hubo xenofobia contra Alicia Machado, yo Endry Cardeño, por lo menos no lo vi”, aseveró.