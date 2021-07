Carolina Cruz contó nuevos detalles sobre el estado de salud de su hijo Salvador: “es un valiente”

Carolina Cruz Osorio es una de las más reconocidas modelos y presentadoras colombianas, pues durante más de dos décadas ha figurado como presentadora de importantes producciones para la televisión colombiana y modelo de campañas nacionales e internacionales.

Por esa razón, hay millones de personas las que están al pendiente de la vida privada de esta vallecaucana y, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con los miembros de su familia, de los cuales se ha estado hablando bastante por estos días, sobre todo de su hijo Salvador, quien está próximo a cumplir cinco meses de vida.

Tal y como Cruz Osorio lo confirmó hace pocos días, su pequeño hijo sufre de tortícolis, una enfermedad por la que, de acuerdo con el portal medlineplus, los músculos del cuello hacen que la cabeza se voltee o rote hacia el lado. Además, afirmó que el tamaño de su cráneo es un poco más grande de lo normal.

En ese sentido, Carolina brindó nuevos detalles sobre la salud de su hijo, pues las dudas que surgen entre sus seguidores son muchas.

Sin embargo, advierte que Salvador está en tratamiento médico para todo lo que le está afectando en la actualidad. Motivo por el cual advierte que su salud ha mejorado y lo seguirá haciendo, pues incluso han aprovechado para viajar en familia a tierra cálida y dice que esto le ha sentado muy bien al bebé.

“La tortícolis está cada vez mejor, gracias a la fisioterapeuta Heidi Pedraza, mientras que el tamaño de su cabeza poco a poco se va acomodando con su tratamiento, gracias al pediatra Kemel Ahmed Ghotme”, concluyó Carolina Cruz.

Cientos de fanáticos, familiares y amigos cercanos a la familia Palomeque Cruz no dudaron en reaccionar a la publicación, pues aprovecharon para dejar su mensaje de apoyo. Mónica Rodríguez, Yaneth Waldman, Paula Andrea Betancourt, Peter Manjarres, Karol Márquez, ‘Tatán’ Mejía y Carolina Sepúlveda, algunos de estos.

“¡Es un muñeco precioso!”, “que Dios les dé mucha fortaleza como familia para superar cualquier obstáculo”, “oramos mucho para que Salvador siga mejorando hasta estar totalmente recuperado”, “la vida te pone las más duras pruebas porque confía en tu fuerza” y “deseamos de todo corazón que todo siga adelante”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Además, en otra reciente publicación, la presentadora de ‘Día a día’ mencionó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que tiene como razón de ser el nacimiento de Salvador, aunque fueron pocos los pormenores que quedaron en evidencia, pues dice que llegó a pensar dos veces antes de publicar todo esto, ya que “no es justo exponer a los hijos a tanta rabia, rencor, dolor y resentimiento que hay en el mundo y, sobre todo, en redes sociales”.

“Nosotros como familia tenemos la fortuna de contar con todo lo que hemos necesitado para que Salvador esté perfecto, pero la gran mayoría no tienen estos beneficios, por este motivo nace ‘Salvador de sueños’. Esto apenas está arrancando pero tengo la seguridad que será el proyecto más importante de mi vida (...) Perdón hijos porque desde la Alegría de ser mamá he querido compartir todo desde el amor y eso los ha llevado a recibir muchos comentarios que no merecen recibir”, concluyó.