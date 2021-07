Luisa Fernanda W sobre supuesto embarazo: “la única realidad es que tengo kilos de más”

Foto tomada de Instagram @LuisaFernandaW

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional, razón por la cual el nacimiento de su hijo Máximo Giraldo Cataño se ha convertido en uno de los temas más comentados entre sus seguidores desde hace casi 9 meses, cuando el menor llegó al mundo.

Desde entonces, la influenciadora antioqueña se ha dedicado a compartir con sus seguidores todos los pormenores de su recuperación y aunque para muchos luce espectacular, hay quienes dicen que parece haber quedado con unas tallas de más. Inclusive, se llegó a rumorar que estaba de nuevo en embarazo.

La versión de un nuevo bebé en la familia Giraldo Cataño comenzó a tomar bastante fuerza entre los curiosos, por lo que Luisa Fernanda decidió despejar todas las dudas, y aclaró que no está esperando un segundo hijo, sino que el haber tenido al primero le dejó unas consecuencias que no ha podido superar del todo: un peso mayor al que tenía antes, por ejemplo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que le siguen 15.8 millones de seguidores, la popular influenciadora admitió que ahora tiene varios kilos más y eso se ha hecho notorio en su figura.

“La verdad es que si parezco “embarazada” jajajaja pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más, ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo “ideal de muchos”, explicó.

Sin embargo, dice que se siente satisfecha por el proceso de recuperación que ha tenido tras el nacimiento de Máximo. “Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo ‘ideal de muchos’”, agregó la paisa.

Por último, mencionó que de haber estado en embarazo no habría celebrado este fin de semana su cumpleaños número 28, y es que, tal y como ella misma lo cuenta, Pipe Bueno le organizó una tremenda fiesta a la cual asistieron asistieron personajes como el creador de contenido Mario Ruiz, Karin Jiménez (esposa del futbolista colombiano Santiago Arias), la influencer Mafe Méndez, entre otros reconocidos personajes.

“Por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumple. Si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”, concluyó Luisa Fernanda W.

Detalles del nacimiento de Máximo Giraldo Cataño

En abril pasado, la joven y afamada pareja decidió publicar imágenes inéditas del parto y hablar más a detalle sobre el tema en un video titulado ‘La historia de nuestro parto’.

Inicialmente, Pipe Bueno mostró su sorpresa por la capacidad de las mujeres para soportar tanto dolor durante el parto.

“Nosotros los hombres no seríamos capaz de aguantar una cosa de esas. No estamos diseñados para aguantar ese tipo de dolores. Como que somos más varones para otras cosas, y cuando hablamos del tema de un parto, el dolor que yo veía que ‘Lu’ tenía respecto a las contracciones, y como incrementaba su dolor y ver su cara y sus gestos, ver cómo aguantó mucho tiempo (…) los médicos decían que era muy guapa”, aseveró.

Mientras que la popular creadora de contenidos reveló que tuvo un trabajo de parto de 18 horas.

“En ese momento las enfermeras se te montan encima para ayudar a que el bebé salga. Yo estaba haciendo todo súper bien y en ese momento el bebé empieza a girar la cabeza y las enfermeras se me montan encima para intentar voltear el bebé (…) después de mucho trabajo de parto, muchas horas volteándolo para que pudiera salir bien, de repente vuelve a tener un descenso del ritmo cardíaco y ahí es cuando dicen: ‘esto no puede seguir pasando, toca hacer una cesárea de emergencia’”, añadió.