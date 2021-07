Ingrit Valencia, con sus guantes de boxeo bien puestos, espera devolverle a Colombia el podio en los Olímpicos de Tokio

Tomada de Instagram @ingritvalenciabox

Ingrit Valencia creció en una finca en el Cauca, alejada de los rings y los guantes de boxeo. Nació en Morales, un municipio ubicado a más de una hora de la capital, Popayán. Allí vivió sus primeros años junto a dos de sus hermanos Jaír y Andrés, siempre bajo la tutela de sus abuelos quienes se encargaron de la crianza de la joven promesa del cuadrilátero. Mientras tanto, su madre vivía junto a sus otros dos hermanos: Yurley y Jerson.

La boxeadora habló para ‘La Red’ de Caracol, para la que reveló algunos detalles de lo que fueron sus inicios en este deporte y cómo le tomó cariño a pesar de que no era su favorito.

“Yo inicié el boxeo a la edad de 14 o 15 años, esa pasión inició en el colegio cuando a mi me envían a hacer una actividad deportiva cualquiera que fuera y realmente era la que más cerca me quedaba de la casa, entonces por eso decidí escoger este deporte, la verdad no era que me gustara mucho y al inicio no era muy familiar a mí”, reveló la joven.

La deportista se ha definido como alguien con dos personalidades: una que maneja en el ring y otra en su faceta como mamá. En este sentido, asegura que en la competencia es donde debe ser ruda, con un carácter fuerte que entre rines de boxeo, narices rotas y golpes en el cuerpo. Fuera de este campo, es una mujer más dócil, amorosa y asegura que tiene cariño de sobra para su familia.

“Mi primer campeonato que tuve fue en los Juegos Suramericanos en 2010 en la ciudad de Medellín, quedé con medalla de bronce cuando una boxeadora de Argentina me pegó una pela, pero desde ahí super que había que entrenar más y sacrificar mucho para llegar a mi objetivo que era siempre estar en lo más alto del podio”, agregó la deportista a ‘La Red’.

Ingrit es consciente que en cada pelea debe entregar lo mejor de ella sin importar los resultados, pues su objetivo para este año es subir nuevamente al podio en lo más alto. Sabe que no es una tarea fácil pero se ha preparado durante todo este tiempo.

“Hemos tenido un arduo trabajo, muy fuerte, mucho sacrificio y de mucha concentración. Hemos tenido un equipo completo desde los entrenadores, compañeros, médicos, fisios, hemos trabajado en equipo y eso nos ayuda a salir adelante en esta disciplina. Lo importante es que ya estamos aquí y que ya clasificamos y vamos con toda”.

Agradeció el apoyo de los colombianos y aprovechó para invitarlos a que no se pierdan su participación en estos Juegos Olímpicos que por cuenta de la pandemia no tendrán público presente y deberán sentir los gritos de apoyo desde la distancia seguros que lograran dejar el nombre de Colombia por todo lo alto.

“Espero que no se pierdan los Juegos Olímpicos, no solamente en mi disciplina sino en todas las disciplinas porque todos luchamos por estar en lo más alto del podio, todos luchamos porque nuestra Colombia sea mejor en el deporte siempre”.

La boxeadora lleva a sus espaldas un título nacional, una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2013, un metal de oro en los Juegos Sudamericanos 2014 celebrados en Santiago de Chile, una presea dorada en los Juegos Sudamericanos y del Caribe 2014, en Veracruz y en 2018 ganó medalla de oro en la categoría mosca en boxeo.

