Sara Uribe calentó las redes con sensual video en medias de malla y lencería

Foto tomada de Instagram @Sara_Uribe

Un candente video sorprendió en horas recientes a los seguidores en Instagram de la modelo Sara Uribe, quien participó de la popular tendencia de baile que se creó con ‘¿Qué más pues?’, canción de J Balvin y María Becerra.

En la grabación, la modelo nacida en Medellín mostró, una vez más, su escultural figura a los más de 6.2 millones seguidores que tiene en esta plataforma, para la cual lució una sensual lencería de color negro que acompañó con diminuta tanga y unas medias de malla del mismo tono.

“La de la moto”, fue la descripción que eligió Sara Uribe para una publicación que, en menos de 12 horas sumó más de 200 mil reacciones.

“¡Te ves de infarto!“, “he visto este video unas 15 veces”, “eres la mujer más bella de Colombia”, y “el que te cuestionó por estar ‘gorda’ debe ser ciego”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios del candente video de la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012.

Sin embargo, también hubo espacio para las críticas y algunos de sus detractores, incluso, llegaron a tildarla de “vulgar”.

Vea aquí el video de Sara Uribe bailando ‘¿Qué más pues?’:

No es la primera vez en la que Sara Uribe sube la temperatura de sus redes sociales con este tipo de contenido, pues hace apenas un par de semanas compartió un video en vestido de baño con el que respondió a quienes dicen que se ve mal por sus estrías y por tener algunos kilos de más.

“Me aprendí a querer mucho: sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis 10 kilos de más, celulitis, cicatrices, sin ombligo –porque después les cuento qué me pasó– y con todo lo que me ha pasado en la vida me quiero amo (...) Ya no me da pena salir a la calle como una loca, gritar, emborracharme y reírme cuando quiero hacerlo... no me da miedo”, comentó Sara Uribe.

Además, menciona que a pesar de no cohibirse con ningún tipo de comida, suele corregir todos los errores que puedan presentarse en su rutina de alimentación.

“Hay unas personas que me están escribiendo: ‘¡Ay, cómo se ve de gordita!’, ‘¡Ay, que la barriga!’. Amiga, disfruto comerme una mazamorra, tanto como lo hago cuando entro a un proceso en el que digo ‘no puedo hacer más esto porque me estoy haciendo daño’. Disfruto cuando me voy a dar amor y hago ejercicio, porque me gusta verme la nalga grande y mis piernas tonificadas, para ponerme mis cacheteros y verme bien sexy”, añadió la también empresaria.

Por último, Sara Uribe habló de la caída que tuvo hace unos días cuando iba de camino al gimnasio y que causó bastante gracia entre sus amigos, familiares y seguidores, pues ella no dudó en compartir el video del momento.

“Estoy que me muero por el gimnasio y por la caída de ayer, menos mal las nalgas soportan todo lo que se venga encima. Los amo”, concluyó.

Un repaso por la vida amorosa de Sara Uribe

Entre las rupturas amorosas de Sara Uribe que más eco han hecho están: Jhoan Álvarez, con quien compartió en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y posteriormente ganó dicha versión.

Con Álvarez siendo parte de su pasado, la paisa aproximadamente entre 2013 y 2014 comenzó a salir con Daniel Calderón, cantante de vallenato oriundo de Medellín. Empero, la historia tuvo su punto algunos años después, en 2017.

Luego llegó Fredy Guarín, futbolista de profesión. Después de algunos ires y venires, en 2018 la pareja retomó su relación y se radicaron en China, país donde el deportista continuaba desarrollando su carrera. En 2019 nació Jacobo, de este modo Sara Uribe vivió la experiencia de ser madre por primera vez, mientras que Guarín lo hizo por tercera ocasión. La pareja se separó en 2020.

En la actualidad aparentemente Uribe se mantiene soltera, sin embargo, a principios de junio medios de comunicación especularon sobre un posible romance con el Édgar Méndez, futbolista español, pero nada se confirmó.