“Una vez un director me encerró en un baño”: Viña Machado confiesa que fue víctima de acoso

La actriz colombiana Viña Machado. Foto: Instagram Viña Machado

Viña Machado es recordada por interpretar a la enfermera antagónica del seriado ‘Enfermeras’ que se transmite todas las noches por Canal RCN, pero también se ha ganado el cariño de los televidentes en el reality’ Masterchef Celebrity Colombia’ los fines de semana por el mismo canal, explorando una nueva faceta en la cocina que según la actriz, nunca había experimentado pero aprendió de su mamá.

Recientemente, la ‘muñequita diabólica’ como es conocida en el set de la producción, realizó una entrevista con el personaje que interpreta Omar Vásquez, que da vida a ‘Diva Rebeca’, aprovechando los espacios que han brindado las redes sociales para hablar tranquilamente y sin tapujos de su vida privada, profesional y proyectos a futuro.

Viña Machado. Foto: Instagram @vinamachado

Allí aprovechó para hacer un viaje al pasado, en el que la artista no dudó en mostrarse tal y como es, con su personalidad característica, hacer bromas de su intimidad y los pensamientos que tiene de respeto los cuales aplica para su interacción con otras personas.

Adicionalmente, la conversación llevó a temas más escabrosos y la presentadora le preguntó a Viña si en algún momento en su vida profesional habría sido víctima de acoso o alguna situación incómoda que viniera de parte de algún colega o director con los que hubiese trabajado con la siguiente pregunta:

“Dentro de todo este medio en que usted ha vivido, ¿alguna vez la acosaron?, alguna vez le dijeron Viña usted va pa’ esa camine pa’ la casa, ¿qué tipo de acoso ha recibido?.

“Una vez un director me encerró en un baño y yo tengo dos hermanos mayores, uno de ellos se encargó de enseñarme a dar puños y mi mamá me enseñó a defenderme”, respondió la actriz a la pregunta de Diva Rebeca.

Tomada de Instagram @vinamachado

Y añadió: “Una vez un director en Bogotá me encerró en el baño a hablarme de la escena y yo me puse como una fiera, porque ahí si sé, ahí este bíceps me sirve para algo y le dije ‘si señor y me puede hablar de esto en la cocina’ me puse súper nerviosa y me azaré”.

El comportamiento del director despertó todos los instintos de defensa de Viña, quien afirmó que nunca en los 13 años que llevaba de carrera en el modelaje le había ocurrido una situación como esa, “me sentí vulnerable o expuesta a eso”.

Cabe resaltar que, en la entrevista Viña Machado indicó que a pesar que no ocurrió nada más allá de la insinuación, ella sí sintió una energía muy pesada en el ambiente de parte del sujeto, de quién no recuerda absolutamente nada, pues borró ese recuerdo de su memoria.

“Yo no me sé la cara del hombre, ¿lo puedes creer?, no sé cómo se llama el señor, no tengo registro fotográfico de hombre en mi memoria, no la tengo. No lo denuncié porque no hubo un abuso, pero si hubo la intensión, cómo esa energía medio extraña; ¿por qué me tiene que encerrar en un baño para hablarme de una h*j*p*t* escena?”, mencionó la talentosa modelo.

Agregando que ella venía de vivir sola en Londres, Italia y México, lugares donde nunca se había tomado una gota de licor porque tenía responsabilidad con ella misma. “Me daba pánico que me entregaran en una bolsa negra a mi mamá o que yo la llamara a media noche a decirle ‘me hicieron tal cosa’...”.

