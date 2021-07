Continúan las decepciones para los fans de ‘Pasión de Gavilanes’: Zharick León no participaría en la segunda temporada

Tomada de Instagram @zharickleonactriz

Mucho se ha especulado sobre la segunda temporada de la exitosa telenovela lanzada en 2003 y retransmitida en plena pandemia en 2020 ‘Pasión de Gavilanes’, en la que participarían algunos de los actores que hicieron parte de la producción original y de la que sus millones de seguidores en todo el mundo todavía se preguntan por qué tardaron tanto en lanzar su continuación.

Este año, los rumores volvieron a tomar fuerza cuando se confirmó que la novela contaría con la tan esperada segunda parte, sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues han sido varios los actores de la versión original que han manifestado que no están interesados en participar de esta nueva temporada o que simplemente, no se les han informado ni tenido en cuenta, pues aseguran que algunos ya tienen en sus manos los libretos.

Tomada de Instagram @zharickleonactriz

En esta oportunidad, el rumor más reciente que circula en redes sociales es que la actriz Zharick León, quien le dio vida a la cantante Rosario Montes, eterna rival de Sara Elizondo, no participará en la segunda parte de esta historia, pues en la secuela la música popular sería reemplazada por canciones de reguetón. Aunque todavía no está confirmada la noticia, sus seguidores se llevarán una decepción, pues el personaje se robaba más de un suspiro entre los televidentes.

Quiénes no van a la segunda parte

Otra de las actrices que dijo que no integraría el elenco de una segunda temporada de la producción, adaptada de la novela original ‘Las aguas mansas’ escrita por Julio Jiménez, sería Lady Noriega, quién interpretaba a Pepita, una de las cantantes que llegó a darle brillo al bar en el que transcurrieron varias de las historias del guion.

“Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle (...) tiene que ver con ‘Pasión de Gavilanes’ y mi personaje, que todo el mundo ama por alegre, buena amiga, explosiva, y que siempre voy a llevar en mi corazón. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada”, comentó la actriz que, además contó que la cantina en donde Franco Reyes conoció a Rosario ya no existirá.

Otra de las integrantes de esta recordada producción que anunció a través de sus redes sociales, no haría parte de una futura aparición fue Ana Lucía Domínguez, a quien a través de la caja de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram le preguntaron si encarnaría de nuevo a Libia Reyes, a lo que la mujer respondió “No, estoy grabando otra serie para Netflix (...) pronto les contaré de qué se trata”, comentó la bogotana.

Otra noticia que llegó desde Europa fue de boca de Michel Brown, encargado de interpretar a Franco Reyes, quien en una entrevista con un programa español reveló que no hará parte de la segunda temporada y espera que quienes integren la producción se sientan emocionados con el reencuentro. Lorena Meritano, por su parte, le dio vida a la villana de la historia, Dinora Rosales, aseguró que no había recibido ningún llamado hasta el momento para participar en las grabaciones.

Danna García, quien encarnó a Norma Elizondo, en un primer momento aseguró que había tenido acercamientos con Telemundo, pero tiempo después confesó que no había vuelto a recibir ningún comunicado al respecto.

