Luego de protagonizar la polémica del partido Colombia vs Brasil, Néstor Pitana reapareció con notorio cambio de look

Nestor Pitana fue designado por la comisión arbitral de la Conmebol para dirigir el partido entre Nacional de Montevideo vs. Peñarol en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esto luego del error en el partido entre Colombia vs. Brasil en la Copa América 2021, que en su momento significó el empate parcial 1-1 a favor de la ‘canarinha’.

Lo particular de la reaparición del que fue denominado en algún momento el mejor árbitro de Sudamérica fue su notorio cambio de look. Pitana decidió raparse por completo la cabeza, lo que le valió burlas y algunos memes por parte de los usuarios en las redes sociales.

El partido terminó 2-1 a favor de Peñarol; el argentino mostró tres tarjetas amarillas y no tuvo problemas de autoridad ni sus decisiones arbitrales fueron criticadas en el afamado clásico uruguayo.

Estos son los mejores memes de Néstor Pitana:

pitana por fin se rapó las pelusas pic.twitter.com/3SJgCGIDwG — indec salario (@indiosolarium) July 16, 2021

Imágenes exclusivas de Pitana al salir de la peluquería. pic.twitter.com/MZPvSt4GWb — Martin Carluccio (@martin_carlu) July 16, 2021

Néstor pitana mejor conocido como Gru pic.twitter.com/IlcuEhbkST — mauro rp (@93juanfer) July 16, 2021

LA POLÉMICA DEL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS BRASIL

El partido entre Colombia y Brasil que terminó con dos goles contra uno, favoreciendo al equipo que jugaba de local ha generado burlas y polémica en ambos países. Todo esto a raíz del momento en el que el balón tocó al árbitro Nestor Pitana, lo que generó un debate sobre si el juego debió parar o no.

En el minuto 78 del partido, cuando la Tricolor ganaba el juego con 1 - 0, los jugadores de Brasil hicieron un ataque que terminó en gol por el cabezazo de Roberto Firmino; sin embargo, apenas se dio el gol los jugadores colombianos, entre ellos el portero David Ospina, se acercaron a Pitana para reclamar.

Segundos antes de que se notara el gol, el balón había rebotado en el árbitro y, según el reglamento, cuando este sucede el partido se debe detener, cosa que no sucedió y se dio el gol. Ante los múltiples reclamos, Pitana pidió ayuda al VAR, quienes terminaron validando el gol de la selección brasilera.

Tras la polémica que esta situación generó entre los jugadores, técnicos, comentaristas e hinchas de ambos equipos, se estaba a la espera de que la Conmebol publicara los audios de la conversación que tuvo Pitana con el VAR y así saber cómo se había determinado que el gol era válido. Con estos audios se esperaba que la situación se aclarara, pero lo cierto es que en el VAR también vivieron momentos de indecisión y duda, lo que no aclara nada para los colombianos.

En la madrugada del día siguiente al partido, la Conmebol publicó la conversación que tuvo el árbitro con el VAR durante más de cuatro minutos, a raíz del polémico momento. En primera medida, una voz en off del video explica por qué está bien que Pitana hubiera seguido con el juego a pesar de que tocó el balón.

“A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo, donde el balón toca al árbitro, volviendo hacia atrás a un compañero, que juega lateralmente, no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego”, inicia explicando el narrador del video.

Y agrega que la decisión es correcta porque “el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor. Que son las 3 acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un ‘bote a tierra’”.

