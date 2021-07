Abecé de la Liga Colombiana para el segundo semestre: calendario, sistema de juego, descenso y mejores refuerzos

El certamen tendrá algunos cambios respecto a la primera campaña y la final quedó pautada en principio para el 22 de diciembre. Foto: Dimayor

26 días después del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2021-I entre Millonarios vs. Deportes Tolima que fue ganada por el equipo ‘Pijao’ inicia una nueva temporada del fútbol colombiano. Esta será abierta con el partido entre Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera, que entre otras novedades contará con la presencia de 3.000 espectadores.

Los nuevos inquilinos de la primera división para el segundo semestre serán Deportes Quindío y Atlético Huila, por lo que el campeonato se volverá a jugar con 20 equipos. Además regresa la fecha de clásicos y se cambia la manera de definir los finalistas para la estrella de diciembre.

SISTEMA DE JUEGO

Durante 20 fechas se disputará la fase de Todos contra Todos donde se buscarán los ocho mejores equipos del campeonato. Los dos mejores del campeonato serán los cabeza de serie de los grupos en los cuadrangulares finales, los cuales estarán conformados por otros tres equipos. El mejor club de cada grupo accederán a la gran final que se jugará a partidos de ida y vuelta

CALENDARIO

El campeonato iniciará el viernes 16 de julio del 2021 y se extenderá hasta el domingo 22 de diciembre, día en el que se jugará el partido de vuelta de la gran final. La fecha 14, que se estaría jugando hacia el fin de semana entre el 15 y 17 de octubre, será el regreso de la fecha de clásicos del Fútbol Colombiano. Los más destacados son América vs Deportivo Cali, Santa Fe vs. Millonarios, Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, Once Caldas vs. Pereira y el regreso del clásico del Tolima grande entre Deportes Tolima vs. Atlético Huila . Deportes Quindío jugará este partido ante Deportivo Pasto mientras que Patriotas enfrentará a La Equidad luego de que Boyacá Chicó perdiera la división.

DESCENSO

Uno de los puntos de discordia en esta edición de la Liga Colombiana fue el descenso. Esto debido a que a final de año los dos peores equipos en esta clasificación se irá a la segunda división. La Dimayor junto con los clubes afiliados determinaron que los equipos que ascendieron tras el primer semestre heredarán los puntos del último en esta tabla de posiciones.

Por ende, Deportes Quindío y Atlético Huila inician su nueva aventura en la Primera División con 88 unidades, las mismas que el Deportivo Pereira. De esa manera, otra de las disputas interesantes que plantea el fútbol colombiano es la de la lucha por no descender en las 20 fechas de campeonato.

LOS REFUERZOS MÁS SONOROS

Pese al difícil panorama económico en los clubes del fútbol colombiano, los dirigentes han hecho algunos esfuerzos importantes para reforzar sus planteles de cara al segundo semestre del 2021. Atlético Nacional, Deportivo Cali y América de Cali han sido algunos de los clubes que han generado una buena expectativa por los jugadores que llegarán:

Deportivo Cali: Aunque solo ha confirmado dos refuerzos, el equipo ‘azucarero’ anunció el regreso del delantero Harold Preciado. Este canterano vuelve tras jugar cuatro temporadas en el Shenzhen FC, donde compartió con Juan Fernando Quintero. Preciado fue campeón en el 2015, último título del Deportivo Cali en el fútbol colombiano, y es el goleador del estadio del equipo verdiblanco. El otro refuerzo es el de Michael Ortega.

Atlético Nacional: El nombre más sonoro de los que han llegado al equipo ‘verdolaga’ es el de Dorlan Pabón. Este delantero pasó por el ‘Rey de Copas’ de Colombia entre 2010 y 2012. En esa época fue campeón en 2011 y anotó 32 goles.

América de Cali: El otro equipo de la capital del Valle del Cauca tiene como refuerzo más importante al entrenador Juan Carlos Osorio. El director técnico nacido en Risaralda tiene un reto a largo plazo: ganar la Copa Libertadores. Entre los hombres solicitados por el director técnico se destacan Gustavo Torres, Deinner Quiñones y Elvis Mosquera.