La actriz Manuela González contó su amarga experiencia con la Feria Buró

Este 15 de julio, la actriz y empresaria Manuela González habló sobre la polémica en torno a la Feria Buró que se presentó hoy y dijo que no es la primera vez que ocurren hechos similares.

González comentó la publicación del joven Pablo Matiz -quien en un principio realizó la denuncia sobre la discriminación en la feria-. En el comentario, la también empresaria sostuvo que el nivel de estrés que produce la organización de la feria “jamás debería traducirse en una falta de respeto y de valores”.

Manuela afirmó que el espacio es vital para los emprendedores y reconoció que muchas de las personas que participan “destinan todos sus ahorros y esfuerzo de todo el año para poder estar ahí”.

Sostuvo, además, que ella y su esposo hicieron parte de dos ediciones en la feria y aclaró que “fue una muy linda oportunidad” para la empresa que tiene, pero fue clara en decir que vivió situaciones que la hicieron desistir de regresar.

“Luego de ser testigos de varios sucesos lamentables ocurridos hacia empleados e incluso hacia expositores, concluimos que hacer parte de esa feria no era coherente con nuestros principios”, se puede leer en el comentario de Instagram.

Aunque no entró en detalles, la actriz dijo que ella le hizo saber a los organizadores lo que sentía al respecto de lo que ocurría durante la organización del evento y lo que pasaba con muchos de los colaboradores y emprendedores.

Indicó que, “muchos no se atrevían a hablar por miedo a ser vetados” del evento que lideran María Alejandra Silva y su madre.

González felicitó al joven Matiz y dijo que fue valiente al haber difundido el episodio de la pizza que le negaron a un trabajador de logística y espera que eso “logre un cambio positivo”. Así mismo, dijo que no desea que este incidente traiga efectos negativos a los emprendedores que pagaron por estar allí y poder vender sus productos.

La actriz espera que los organizadores del evento pidan disculpas al joven, aunque horas antes de publicado el mensaje Matiz fue sacado a la fuerza por la seguridad del evento.

Por último, dijo en sus historias que: “ojalá todo esto que ha pasado sirva para que haya un cambio profundo en la manera de manejar ciertas cosas, pero no que esto signifique acabar con los sueños de tantas personas. Apoyemos a nuestros emprendedores”.

¿Cuál fue la polémica?

Un joven que estaba trabajando en este espacio presenció un acto de maltrato laboral y falta de empatía por parte de María Alejandra Silva, el trabajador argumentó que cuando quiso compartir comida con uno de los logísticos, luego de una jornada laboral de más de 14 horas, la cofundadora del evento le dijo que no.

Según, Pablo Matiz, quien denunció lo sucedido, al recibir el “no” por parte de Silva, este decidió darle su comida al logístico, pero cuando iba a hacerlo, María Alejandra se molestó y le comentó que si él pensaba regalar su pedazo de pizza, no se lo iba a dejar llevar.

Esta actitud hizo cuestionar al joven y decidió renunciar a su trabajo ya que le parecía injusto la situación que había vivido.

Por más cosas que había escuchado hablar de ella (María Alejandra Silva), decidí dejar todo a un lado y darme una oportunidad de conocerla por mí mismo. Realmente como jefe no tengo nada que reprocharle (…) La administración del evento decidió pedir varias cajas de pizza para todo el staff BURO (cosa que no están obligados a hacer). Estuve todo el día en la entrada de expositores con mis compañeros y aparte teníamos un grupo de operadores de logística que nos ayudaban a controlar todo el flujo. Ya cuando era tarde había más labores por desempeñar y quedamos en la entrada solo el operador de logística y yo, esperando que me hicieran el relevo para ir a comer la pizza.