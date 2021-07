La actriz Constanza Hernández revela detalles de porqué se radicó en México

Tomada de Instagram @connihernandez1

Constanza Hernández es una talentosa actriz colombiana que se dio a conocer en la vida artística cuando interpretó a Helena en la obra de teatro ‘La Gorda’. Nacida en Bogotá, participó en diferentes producciones nacionales como ‘Los caballeros las prefieren brutas’, ‘Chica Vampiro’ y la más reciente, ‘La negociadora’.

La actriz que se encuentra radicada en México contó detalles de cómo ha sido su vida en este país y porqué decidió quedarse allí, para el programa de entretenimiento de Canal 1 ‘Lo Sé Todo’.

“Yo tuve como tres etapas en México. La primera etapa donde llegué y vacacioné los primeros dos meses pero después de eso me fui a vivir a Monterrey, estuve viviendo allá casi dos años y medio. Después de eso me regresé a vivir a Ciudad de México y cuando vino la pandemia me fui a vivir a Matamoros, frontera con Estados Unidos para estar aislada de la ciudad, del caos, del virus”, contó la actriz para el programa de Canal 1.

Constanza se trasladó a México para realizarse un procedimiento en sus ojos y estando allí tomó la decisión de quedarse viviendo para probar suerte laboralmente, pues quería probar nuevos rumbos. La pandemia la sorprendió lejos de su familia, decisión que ella misma tomó al trasladarse al país manito.

“A mi mamá le dio covid, yo me quería enloquecer acá, por suerte gracias a Dios no le dio sino una gripa de esas rompehuesos pero hasta ahí. Obviamente ella estaba sola cuando le da el virus y la pareja tampoco podía estar porque se contagiaba, entonces yo estaba muy estresada, grité, me volví loca, llamé a mis mejores amigos para que me ayudaran a enviarle un médico a la casa, se siente una impotencia cuando debes pedirle a alguien más que me apoyaran”.

Aparte de actuar en televisión, Conny, como le dicen las personas más allegadas a la actriz, participó este año en la producción cinematográfica ‘Mi otra yo’ del comediante ‘Lokillo’.

“La tenían planeada que fuera para octubre del año pasado, después que para marzo, después que para mayo, por las circunstancias que han pasado en Colombia finalmente decidieron ponerla en junio y la gente todavía está muy precavida”, aseguró la actriz, quien además no dudó en hacerle la invitación a las personas para que vayan a verla y se aíslen por un momento de todo esto que está viviendo la humanidad.

‘Mi otra yo’, la película de Lokillo

Cabe resaltar que, la película fue estrenada en Colombia el pasado 15 de junio. Titulada: ‘Lokillo en: mi otra yo’ contó con la dirección de Julián Gaviria y un libreto de Dago García y otros guionistas.

La historia se basa en la vida de Jimmy Barón, quien tiene un programa en TV, llena todos los teatros con su espectáculo y alcanzó la cima del éxito con una fórmula fácil: hacer humor a partir del machismo y alentando la guerra de sexos para mostrar a la mujer siempre débil, inferior y perdedora. Jimmy se ríe de la lucha por las reivindicaciones femeninas y su búsqueda de la igualdad, hasta que un hecho inesperado le pone la vida patas arriba y le cambia la película. A partir de ahí, el comediante se debate entre un problema judicial y un enemigo poderoso que lo obligan a convertirse en “Paola Linares”.

La película, protagonizada por el comediante ‘Lokillo’ que da vida a Paola Linares, cuenta con un elenco en el que participan estrellas de la farándula nacional como: Aída Morales, Jessica Cediel, Shirley Gómez, Carla Giraldo, Constanza Hernández, entre otros.

El mismo humorista se ha burlado de él mismo, al enterarse que su película no tuvo el éxito que él esperaba y esta fue su reacción, “Llamé a preguntar cómo iba a preguntar la película mía (risas). Vamos de cul*. La gente está sí yendo a cine, pero no a ver el cine colombiano sino el extranjero”, le dijo a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

SEGUIR LEYENDO