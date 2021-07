Las fotos que confirmarían el romance entre Carolina Gaitán y el ex de Gabriela Tafur

Carolina Gaitán se separó y ya estaría saliendo con otro amor. Foto: Redes Sociales.

Hace unos meses, la actriz colombiana Carolina Gaitán, recordada por su papel de ‘Catalina la mediana’ en la producción de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso”, fue noticia por los rumores sobre el fin de su relación con el DJ Nicolás Moreno, luego de seis años de matrimonio.

Así lo confirmó el portal informativo Pulzo, que aseguró que la pareja dio fin a su relación sin pronunciamientos oficiales por parte de ellos. Y es que los rumores de la separación empezaron cuando se vio a la artista aterrizar sola en Colombia, a finales del año pasado, dejando a su esposo en Estados Unidos, donde vivían juntos por temporadas.

Otro de los factores que hicieron pensar en un definitivo punto final fue la ausencia de fotos de la pareja en la cuenta de Instagram de Gaitán. Aún así, a la intérprete se le vio en abril disfrutando su estadía en Colombia con varios de sus amigos y paseando por los parajes playeros del país.

De hecho, una de sus publicaciones, donde se le vio celebrando su cumpleaños junto al empresario Nicolás Nohra, han desatado más especulaciones sobre la situación sentimental de la artista.

Pues bien, los rumores parecen haberse confirmado luego de que la revista Vea asegurara que Nohra y Gaitán efectivamente están en una relación, después de que precisamente el empresario publicara algunas fotografía con ‘La Gaita’ en sus redes sociales.

En las imágenes se les ve disfrutando de parajes colombianos como Prado, Tolima, pero también han tenido tiempo para pasear en yate por Miami.

Cabe recordar que Nicolás Norha es el exnovio de la reina de belleza Gabriela Tafur, con quien tuvo una relación hasta febrero de 2020, o por lo menos en ese mes fue cuando la caleña confirmó la ruptura. Actualmente, tiene un noviazgo con el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos.

El esperado regreso de Carolina Gaitán a la pantalla chica

La cadena de televisión Telemundo con el remake de la popular novela ‘Flor salvaje’, que en su versión original fue protagonizada por Mónica Spear, la actriz, modelo y reina de belleza venezolana que fue asesinada en 2014. Es por este motivo que, a manera de homenaje, Telemundo decidió traer de regreso la producción.

Se conoció que entre los artistas que participarán de ‘Flor salvaje’ estará la colombiana Carolina Gaitán, quien interpretó el personaje de Alicia en la la versión que originalmente se transmitió en 2011.

En entrevista para el programa La Hora del Regreso de W Radio, la artista colombiana habló un poco de lo que ha significado realizar este papel en concreto. “Alicia es una mujer sensible, con un duro temperamento, que trabaja en las noches en un bar al lado de mujeres de otras nacionalidades. Este personaje lo recuerdo con mucho cariño porque me permitió cantar y actuar en este papel (...) Esto es algo que hacemos nosotros, no solo inmortalizar personajes, sino grandes historias”, dijo la artista en el programa.

De otro lado, reveló que a pesar de las dificultades que ha traído la situación sanitaria por el covid-19, a nivel general ella ha gozado de contar con buen trabajo y diferentes propuestas para seguir destacándose como una de las mejores actrices del país.

Reveló a su vez que durante este 2021 viene con nuevos proyectos, lo cual es una excelente noticia para sus miles de seguidores que le han pedido que regrese a las pantalla. “Seré la protagonista de la nueva serie de ‘Juanpis’ González en Netflix, también hago parte de Cannabica de Dynamo y una producción audiovisual internacional, de la que no puedo hablar mucho y que no es precisamente en español”, fue lo que mencionó Gaitán para La Hora del Regreso.

SEGUIR LEYENDO: