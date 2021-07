Desde el Festival de Cannes Juan Pablo Urrego se refirió a la situación del país tras exhibir la bandera de Colombia con el S.O.S.

The 74th Cannes Film Festival - Photocall for the film "Memoria" in competition - Cannes, France, July 16, 2021. DCast member Juan Pablo Urrego poses. REUTERS/Johanna Geron

Más allá de ir a uno de los más importantes festivales de cine que hay en el mundo y hablar de su película ‘Memoria’ - que va en la carrera por la Palma de Oro – los actores Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz quisieron resaltar que Colombia necesita ayuda. Para empezar, ambos sostuvieron durante la alfombra roja una bandera colombiana que decía: “S.O.S”.

Desde las protestas que se iniciaron en Colombia el pasado 28 de abril cientos de colombianos han utilizado la etiqueta “S.O.S Colombia” para hablar del tema. Incluso, celebridades extranjeras, con la mencionada etiqueta, se han referido a la difícil situación político-social del país.

Además, Juan Pablo Urrego brindó algunas palabras sobre la situación en Colombia durante una rueda de prensa en el Festival de Cannes. “Mostramos la bandera de Colombia con las letras ‘SOS’ porque queremos mandar un mensaje, queremos que se respete el derecho a la vida, derechos básicos. La juventud en este momento en Colombia está luchando por sus derechos y los están matando en las calles, están asesinando líderes sociales”, recoge Noticias Caracol.

Por otro lado, el portal de RCN Radio también reseña unas palabras del actor paisa en las que resalta que en Colombia los asesinatos no se pueden volver una costumbre. “En Colombia nos acostumbraron a la muerte, nos acostumbraron a que matar es normal y matar no es normal. No podemos permitir que un asesinato se nos vuelva paisaje y mañana ocurre otro y no pasa nada”.

Un poco de la aclamada película ‘Memoria’:

‘Memoria’, con Apichatpong Weerasethakul como director, fue rodada en Colombia, específicamente en Quindío y Bogotá. Además de Urrego y Díaz, la producción también tiene a la inglesa, Tilda Swinton, como actriz principal.

Es de recordar que, en el año 2008 Swinton se quedó con el Oscar a ‘Mejor actriz de reparto’ por su actuación como ‘Karen Crowder’ en la película ‘Michael Clayton’.

De acuerdo con el sitio especializado en cine, IGN, la sinopsis de la película es: “Memoria es un drama desconcertante sobre una mujer escocesa que, después de escuchar un fuerte ‘bang’ al amanecer, comienza a experimentar un misterioso síndrome sensorial mientras atraviesa las selvas de Colombia”.

Un poco de la carrera de Juan Pablo Urrego en la televisión y el cine:

El paisa goza de una aclamada carrera actoral. Entre sus series y telenovelas más populares están: ‘Los graduados’ (2014), el seriado ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Sobreviviendo a Escobar, alias J.J.’ (2017), entre otras.

Y, además de ‘Memoria’, su otra famosa participación en el séptimo arte fue en ‘El olvido que seremos’ (2020), ganadora de un Premio Goya como ‘mejor película iberoamericana’.

SEGUIR LEYENDO: