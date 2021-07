Esto dice Viña Machado de la supuesta trampa de Liss Pereira en MasterChef Celebrity

Viña Machado. Foto: Instagram @vinamachado

En el capítulo del 4 de julio de MasterChef Celebrity Colombia 2021, con un reto de eliminación muy polémico, Carla Giraldo aprovechó para sacarle en cara algo a Liss Pereira: “El ejemplo pa’ tu hijo, la mentira”. Enseguida la comediante dice que la deje “quieta”, pero la actriz le recuerda una supuesta “trampa” que hizo en algún reto pasado y que, al parecer dicha escena no fue mostrada.

Ahora, a principios de julio Giraldo dijo en entrevista para el programa Bravíssimo de City TV: “En unos capítulos que han salido, que no han mostrado (al parecer, dicho momento) dicen ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando volteo a ver ella estaba (…) salseando y ya habían apagado las cámaras, y yo: - ¿Por qué haces eso?, no seas tramposa - le dije, y me dijo - Si yo te viera haciéndolo no diría nada – (Carla respondió) - pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí. Ahí se rompió nuestra relación”.

Todo este tema de Carla Giraldo vs. Liss Pereira ha estado bajo la lupa en las redes sociales. Empero, un tercero ha entrado en acción: Viña Machado. La samaria también se refirió a la supuesta trampa de la comediante cucuteña cuando fue interrogada sobre el tema por Diva Rebeca para su programa de entrevistas emitido en YouTube.

“Lo que pasa es que yo siempre cocinaba atrás”, expresó en primer lugar la actriz, pero luego añadió: “Yo vi un par de cosas desde el balcón que yo no hubiese hecho. A mí no me da la sagacidad de echarle sal a una vaina después de que dicen: Alcen las manos”.

Pese a lo dicho, optó por concluir: “No te puedo decir nada en concreto, te voy a ser súper honesta”.

¿Qué ha dicho Liss Pereira?:

La comediante cucuteña se ha mantenido hermética. Sin embargo, en el capítulo del 4 de julio cuando Carla Giraldo le reclamó la supuesta trampa, Pereira dijo en las entrevistas individuales del programa que las palabras de su compañera la habían enojado porque “yo ni siquiera estaba cocinando”. Ella en ese momento estaba en el balcón viendo, al igual que Giraldo, el reto de eliminación entre otros famosos participantes.

Sin embargo, por lo que se pudo ver en cámara, Carla Giraldo hablaba de una situación pasada.

Por otro lado, esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia se ha sabido distinguir de las anteriores por, en primer lugar, las polémicas que se han formado entre los concursantes, no solo entre Carla Giraldo y Liss Pereira sino también entre Marbelle y Alicia Machado.

Además, el reto de eliminación en el que salió Mario Espitia abrió un debate entre honestidad, solidaridad y trampa.

Y, el domingo 11 de julio quedaron eliminados al tiempo dos participantes, hecho que nunca antes había pasado en las entregas de MasterChef Celebrity. Se trató de ‘Lucho’ Díaz (exconcejal bogotano) y Alicia Machado (ex Miss Universo venezolana). A los dos les quedó su arroz oriental crudo, y los jurados no perdonan nada que sea entregado en ese estado.

