Mamá de la hija de Andy Rivera se refirió a su relación con Lina Tejeiro

Lina Tejeiro se caracteriza en redes por ser una mujer honesta y no tener filtro para expresarse sobre lo que siente a través de diferentes dinámicas de Instagram. Para nadie es un secreto por todo lo que ha pasado la actriz respecto a su relación con el cantante Andy Rivera, y eso es algo que ella no esconde con sus seguidores, a quienes constantemente abre su corazón.

Y es por esa relación que Tejeiro ha tenido problemas con diferentes miembros de familia de Andy, entre ellos la madre de su hija, Danniela Duque, con quien se ha enviado varias indirectas por redes sociales.

En esta ocasión, la madre de Hellen decidió hacer una dinámica que ha sido muy acogida durante los últimos días en redes sociales. En la actividad, sus seguidores aprovecharon para preguntarle sobre la relación con la actriz de ‘La Ley del Corazón’.

“¿Tuviste problemas con Lina Tejeira?”, preguntó un usuario a lo que Duque escogió la opción de Sí y más abajo argumentó su respuesta.

“Bastantes diría yo. Pero cosas que pasan y quedarán como recuerdos y experiencias, cosas que debían pasar y no volverán a pasar”, escribió la mujer, dejando claro que no quiere ser participe de más peleas ni indirectas.

Hace unos meses, Tejeiro se tomó un tiempo para contar historias, sincerarse y hasta dar consejos de amor y una de sus respuestas en especial creo controversias y comentarios, pues se refirió a la también expareja del cantante de reguetón.

En medio de sus respuestas, después de que una seguidora le contará que la mamá de la hija de su novio le escribía mensajes de odio por Instagram, Tejeiro respondió: “Uno da siempre lo que tiene en su corazón, y ella claramente está llena de odio. Las personas así como ella, porque viví tu proceso, me producen tanta lástima”.

Inmediatamente las redes comenzaron a difundir el mensaje y a asociar este comentario con Danniela, reviviendo los rumores de que la relación entre ellas nunca fue buena cuando la actriz era novia del cantante. Incluso, para muchas personas el comentario fue muy directo, ya que el único exnovio de Lina que ha tenido la influenciadora es Andy Rivera.

Por esa razón, días después Duque activó la misma opción de preguntas, que provocó el comentario que hizo Tejeiro. Allí, un usuario le preguntó si ella era la ex tóxica a la que se había referido Lina.

La respuesta de Duque fue corta e insinuó que la del problema en todo el proceso que vivieron mientras Lina fue pareja de Rivera fue ella.

“La verdad no sé, o si es muy obvio, o si se refirió a mí, pero hay que analizar muy bien la situación para saber quién era la que estaba llena de odio. Lo digo porque también viví tu proceso y a mí, no me daría ni lástima”, anotó.

