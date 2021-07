“La vida de mi hija no me la van a devolver con plata: madre de víctima del “cirujano de las Barbies”

En la imagen, Carlos Ramos Corena, el cirujano falso que fue condenado por homicidio culposo por la muerte de una odontóloga, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético con él. Foto: Carlos Ramos Corena.

El pasado martes, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín condenó al falso cirujano plástico Carlos Ramos Corena, apodado en su Instagram como “El cirujano de las Barbies”, y a su colaboradora, la médica Ana María Socarras Espitia, por el homicidio culposo de la odontóloga Tatiana Andrea Posada Jiménez, a quien le realizaron una intervención quirúrgica en 2011 y falleció después del procedimiento.

La cirugía a la que se sometió la víctima incluía una mamoplastia de aumento, una liposucción e injertos de glúteos, procedimiento que de acuerdo con lo conocido, inicialmente iba a ser realizado por Ramos Corena; sin embargo, quien terminó llevándolo a cabo fue Socarras, sin que la paciente tuviera conocimiento de ello.

Cabe recalcar que, los médicos deberán pagar una multa de 30 salarios mínimos y fueron inhabilitados por 30 meses. Aunque también los condenaron a 40 meses de prisión, se les concedió la suspensión condicional de dicha medida.

Ante la sentencia imputada, Luz Jiménez, madre de Tatiana, manifestó su inconformidad con la decisión del juez, señalando que en Colombia pesa más lo económico que la justicia.

“Yo pienso que a ellos debieron aplicarles todo el peso de la ley. Fueron diez largos años de lucha. Diez años en los que hemos vivido en angustia, en depresión, porque no hemos podido superar esta crisis (...) Estoy muy triste con esa sentencia”, expresó la madre de la víctima a El Tiempo.

Asimismo, Jiménez recordó los días previos a la muerte de su hija luego de que la operaran. De acuerdo con la mujer, Tatiana nunca mencionó a la doctora Ana María.

“Mi hija me contó en vida: ‘mamá, me operaron escuchando vallenatos. Vi al doctor Ramos y al doctor Gómez y me fui quedando dormida’. Ella me dijo con detalles cómo había sido la cirugía y pudo haber manifestado que había una doctora con ella, pero nunca vio ni habló de Ana María Socarrás”, señaló al medio.

Además, la mujer dejó claro que lo último que le importa a ella y a su familia es el dinero, pues eso no llenará jamás el vació que dejó la partida de su hija por esta negligencia médica.

“La vida de mi hija no me la van a devolver con plata. La salud mía y de mi familia no me la van a devolver con plata (...) Yo lo único que pido es que se haga justicia”, expresó.

Por su parte, Manuela Ramos, hija del ‘cirujano de las Barbies’, decidió pronunciarse públicamente y aclaró que él no fue quien cerró su cuenta en la plataforma, pues dice que es el resultado de una gran cantidad de intentos de violación a su privacidad que ha sufrido en semanas recientes.

“No voy a hablar del tema que ya todos sabemos, solo quiero aclarar una cosa y es que mi papá no cerró su Instagram. Durante este mes se lo han cerrado más de cinco veces y mucha gente lo sabe, ahora solamente pasó lo mismo”, aseguró.

Además, advirtió que, contrario a lo que muchos piensan, su padre no se encuentra detenido todavía: “Gracias a las personas que me han escrito cosas bonitas y les aclaro que mi papá no está en la cárcel”.

Por último, Manuela Ramos aprovechó su pronunciamiento para arremeter en contra de todas las personas que, según ella, se han dedicado a comentar sobre su situación familiar para destilar “odio y maldad”.

“Solo le pido a Dios que sane y ayude los corazones de tanta gente, de verdad que quedo impresionada. No puedo creer que haya tanto odio y maldad. Ustedes, piensen lo que quieran, a nosotros como familia en este momento nos importa cero lo que piensen, solo nosotros sabemos la realidad, el tipo de persona que es mi padre y eso es lo único que nos importa ahora”, concluyó.

