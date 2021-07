Kevin Roldán dejó ver su lado más humano y fue aplaudido en redes sociales

Kevin Roldán ha sido uno de los cantantes colombianos más polémicos de los últimos años, pues varios escándalos han atravesado su carrera musical. Sin embargo, una muestra de su buen corazón la dio este miércoles cuando se movilizaba en su Lamborghini por las calles de Medellín.

Resulta que en medio de su camino, se encontró con un vendedor ambulantes de la tercera edad y en condición de discapacidad, el cual se desplazaba en un triciclo, lo cual le llenó de orgullo y detuvo su marcha para hablar con el sujeto.

“Dios bendiga a este señor. Pillá parcerito, con mucho cariño”, fueron las palabras que dijo Kevin Roldán al hombre mientras le entregó una suma que, aunque indeterminada, evidentemente superaba el millón de pesos. Pero el músico se arrepintió de continuar contando los billetes y prefirió entregarle un grueso fajo de billetes, todos de las más altas denominaciones.

“¡Muchísimas gracias, jefe, mi Dios me lo bendiga”, contestó en el vendedor que, sin pensarlo y tal vez sin saberlo, resultó siendo premiado por uno de los cantantes de reguetón con mayor trayectoria internacional, pues la gran fanaticada que ha logrado cosechar en México, Ecuador, Perú y otros países de América Latina, así lo demuestran.

Por supuesto, las reacciones a la buena acción de Kevin Roldán no se hicieron esperar y fueron miles de seguidores los que se mostraron sorprendidos y maravillados con su gran corazón.

“¡Eres grande viejo Kevin!”, “no solo se demuestra la grandeza del artista en la tarima sino también en la calle”, “eso es, siempre recuerda que te debes al pueblo y, principalmente, a tu público”, y “eres lo mejor que le ha pasado al género urbano”; fueron algunos de los comentarios que generó el video en cuestión.

Tal cual lo destacan los seguidores del artista vallecaucano, desde la muerte de su padre ha presentado un cambio drástico en su personalidad y forma de ser, pues dicen que demuestra tener una mayor empatía por las demás personas. De hecho, él mismo confesó que este difícil capítulo le ha significado en su vida un paso trascendental.

“Mi papá se fue de este mundo con tantos proyectos en su mente y sueños por cumplir, que me puse a pensar y reflexionar, entonces quería decirles que, en serio, hay que vivir y darle importancia a lo que de verdad la merece. Y lo más importante: ser feliz. Yo estoy en un proceso, no he podido encontrar todavía la felicidad y la estoy buscando desde la conciencia, siendo mejor persona, alimentándome mejor, haciendo ejercicio, respetando al prójimo y entendiendo el proceso de todos”, expresó ‘KR’ en una reciente historia de Instagram.